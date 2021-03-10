台68線到竹東大橋前的台三線為終點，縣府規畫「東峰路新闢工程」是從路口走沿河街，新開一條2.2米的道路。（羅浚濱攝）

台68線接竹東東峰路新闢工程示意路線。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

台68竹東延伸軟橋的「東峰路新闢工程」，為新竹縣十大交通建設計畫之一，目前可行性評估已進行到期中階段，縣府工務處13日將在竹東鎮東寧里集會所舉辦第一次地方說明會，縣長楊文科希望民眾踴躍參與提供寶貴意見，以利計畫相關作業參考。

台68西從新竹南寮東到台三線竹東大橋前終點，形成丁字路口，上下班尖峰時段和假日車流量大很容易造成壅塞，20年前地方就提議台68延伸到竹東軟橋。

縣府工務處長林鶴斯指出，2007年開始進行台68線延伸銜接至軟橋地區的道路規畫，2011年3月通過環境影響評估，但當時所提的路線方案建議為台68快速道路延伸線，發現要確實執行不易，有必要對交通需求、功能定位及路線佈設做重新檢討。

縣長楊文科將此案列入新竹縣十大交通建設之一後，工務處重新辦理「台68線接竹東東峰路新闢工程」可行性評估，初步規畫路線走沿河街，由台3線與台68線路口往南至員東國中南側右轉往西，平順銜接至東峰路，全長約2.2公里，目前已進行至期中階段。

林鶴斯指縣道122線為竹東鎮及五峰鄉主要聯外道路，隨著五峰鄉近年來假日觀光遊客顯著增長，假日出現嚴重的交通壅塞狀況，「台68線接竹東東峰路新闢工程」是透過新闢平行道路，以分散及紓解縣道122線車流。

亦即是在台68與台3線相交路口，往南從沿 街新闢一條與縣道122線約略平行道路，透過平行道路分流，紓解前往五峰鄉行經竹東市區車流量，改善五峰鄉聯外動線交通，並可提昇道路服務水準及運輸服務品質。

(中時 )