美食-KY（2723）公告2月合併營收15.5億元、年增12.26%，前2月累計營收31.79億元、年減1.11%。展望後市，法人預期，隨著時序進入春夏，美國也已核准第三支疫苗，疫情可望持續受到控制，美國、大陸等地餐飲行業景氣將穩定復甦，美食-KY業績成長值得期待。

二月營業天數較一月少10%，但美食-KY在大陸、美國、台灣等主要市場，門店日均營業額全面較一月攀升，營收仍較去年同期成長12%。而美食-KY在德州、華盛頓州等地受到暴風雪影響，二月份門市營業天數減少，但追蹤北美85度C的日均來客數，已經連續兩個月較前月份雙位數成長，表現強勁。大陸市場則受惠蛋糕及飲品銷售暢旺，儘管過年期間不少85度C門市休假未營業，二月份營收仍較去年同期成長近四成。

二月上旬，大陸各地的餐飲行業持續受到冬季本土傳播案例的影響，人流及買氣受到壓抑。但伴隨農曆春節及西洋情人節的報到，85度C延續去年下旬以來蛋糕升級的策略，首次與迪士尼聯名，推出多款應景蛋糕，帶動西點業績較一月大幅成長。飲品銷售在新品推出的刺激下，也較一月份回升。因此，儘管二月營業天數較一月少10%，春節期間許多門市也停業休息，但在日均營業額顯著成長的帶動下，大陸市場二月份營收仍較去年同期增加近四成，證明美食-KY提升產品競爭力的策略，在疫情影響下，更能換來穩健的營收成長。

在美國市場，加州政府於1月25日解除居家禁令後，85度C門市來客數連續兩個月較前月份以雙位數的幅度成長。儘管德州、華盛頓州、奧勒岡州等地，10餘家門市受到暴風雪影響，營業天數減少，但美國85度C日均營業額仍持續較一月份成長。

法人樂觀指出，美國疫苗施打持續加速，平均每天接種人次已超過2百萬人，近期更核准第三支疫苗問世，預期在五月底前，就能取得足夠全國成年人口施打的疫苗。在疫情持續受到控制的前提下，美食-KY北美營收可望加速重回成長軌道。在台灣招牌的咖啡飲品方面，美食-KY也持續提供更多元化的選擇，近期上市的榛果、香草兩款風味拿鐵，以及85度C第一屆咖啡大師選拔賽獲勝的冠軍哈密拿鐵，消費者回響超乎預期，上市短短三週，即熱銷超過十萬杯。85度C今年將持續升級並研發新品，在競爭激烈的咖啡市場，搶占更多份額。

(工商 )