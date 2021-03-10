全球電子紙領導廠商E Ink元太科技今（10）日宣佈，最新一款彩色印刷電子紙（E Ink Kaleido Plus）量產出貨。 元太科技董事長李政昊表示，已獲得PocketBook與Onxy文石等品牌支持，分別推出採用E Ink Kaleido Plus的InkPad Color電子書閱讀器與BOOX Nova3 Color電子紙筆記本等兩款彩色電子紙產品搶市。

PocketBook業務與行銷長Evgeniy Zaitsev表示，全球數位內容市場規模與多樣性迅速成長，有更多以圖像呈現的數位內容需要色彩顯示，如漫畫、童書、非小說類圖書與期刊等，帶動彩色電子書閱讀器需求持續成長。採用E Ink Kaleido Plus的新款7.8吋InkPad Color電子書閱讀器，可拓展彩色閱讀器產品線。

Onyx文石執行長淡玉婷表示，文石與元太科技合作逾12年，文石的BOOX系列產品均採用電子紙顯示技術。近期新款BOOX Nova3 Color電子紙筆記本即採用E Ink Kaleido Plus，開發數位閱讀與書寫彩色化全新潛在市場。 E Ink Kaleido Plus精進色彩顯示效果與放大面板尺寸，適合顯示豐富圖像資訊的裝置，例如表格、地圖、圖片、漫畫和廣告等，將搶攻數位教科書與繪本等領域。再者，用印刷式彩色濾光片技術，取代玻璃彩色濾光片，讓彩色印刷電子紙顯示器更輕薄、色彩光學表現更好，提升電子書購買與閱讀體驗。

元太科技新一代電子薄膜具備更快翻頁速度與更高顯示對比，也讓新一代彩色印刷電子紙具備播放動畫與影片的能力，為電子紙筆記本提供彩色數位書寫功能，鎖定教育與專業等數位閱讀與書寫需求。

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