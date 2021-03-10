陽明山花季開始，為讓遊園旅人享受五感花季之旅，cama cafe品牌旗艦店CAMA COFFEEROASTERS豆留森林，特以「花現秘境 餐桌花季」為主題，打造一系列花季限定新品，有粉紅花季概念飲品、主廚手作老房子和果子、「山木島」聯名森林糕點與ORIGAMI花朵摺紙濾杯桌邊手沖服務，趕快規劃一趟陽明山花季的花現秘境之旅，感受一期一會精品咖啡旬之味。

CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林，「花現秘境 餐桌花季」限定飲品包括：

1.粉櫻寒天氣泡飲 (冰) 200元/杯。

暢遊山野之美後，來一杯清涼的氣泡飲，Q彈櫻花寒天加入氣泡水，放大櫻花本身的淡淡花香，在視覺上有一朵櫻花在杯中，讓氣泡水變得更帶花季玩味。

2.紅莓帽子拿鐵 (冰/熱) 200元/杯。

草莓口味果露搭配森林堅果嚴選咖啡基底，豆留森林招牌帽子拿鐵變成粉紅色！風味更多層次，香甜奶香咖啡中帶有淡淡的草莓甜蜜氣息。

3.櫻莓冰淇淋寒天奶茶 (冰) 200元/杯。

錫蘭紅茶與鮮奶融合，加入一球濃郁的香草冰淇淋，香甜草莓果露使口味濃郁，Q彈櫻花寒天的花香，使整杯奶茶口味及視覺層次更豐富新穎。

(工商 )