台中市警察局第三分局正義派出所前進興大擺設犯罪預防宣導攤位。（台中市警察局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

中興大學每年一度的校系博覽會：「興大春蟄節」於日前登場，台中市政府警察局第三分局正義派出所受邀擺設犯罪預防宣導攤位，前進校園和同學們近距離互動，透過「立體拼圖」吸引民眾目光，其隱含豐富的犯罪預防資訊，讓民眾對於新興毒品咖啡包、日新月異的詐欺手法、住宅及一般竊盜有更深入的認知。

正義派出所由副所長李姣嬋帶領員警及正義志工媽媽們，擔任校園博覽會的攤主，帶來「立體拼圖」作為秘密武器，透過有獎徵答方式與民眾進行互動，獎品種類眾多、品項豐富，吸引不少民眾前往參與，立體拼圖難度不高，迅速拉近警民距離，也讓民眾對於各類犯罪態樣有更深入的認識，更重要的是，獲得如何自我保護的訊息。

第三分局表示，學子們為未來社會的新血，校園安全向來是警方極為重視的一環，警方結合校方活動前進校園強化同學們犯罪預防、防制酒駕及婦幼安全等觀念，避免涉世未深的學子不慎觸法，警方也將持續暢通與校方的聯繫管道，多管齊下攜手讓校園治安零死角。

(中時 )