長庚大學將在13日首度推出桃園參觀日，透過專題演講、學系博覽會、校園導覽等活動，協助考生在選填志願前，更瞭解長庚大學的校院系特色、學習及生活環境，選擇適性學系，此外還由教學資源中心製播、護理學系老師連心瑜主持Podcast「長庚，你說 Tell me CGU」，在上周上架。

長庚大學教務處表示，首度舉辦校園參觀日，歡迎歡迎高中生及家長到校參加，一起「開箱」長庚大學。活動將於3月13日下午2時開始，專題演講由教務長歐陽品簡介學校特色及個人申請入學說明，學系博覽會則是大學部19個系到場擺攤，並有專人提供解說。

校園導覽也有學生餐廳、宿舍、圖書館等環境，了解學生日常生活設備空間，教學資源豐富，社團精彩多元，並提供優渥獎助學金與百分百住宿，讓有意就讀長庚大學的學生及家長安心及放心。活動全程免費，參加者還可獲得精美小禮物。

除此之外，長庚大學推出教育Podcast， 6日首集邀請資訊工程學系主任陳光武及人工智慧學士學位學程的主任張賢宗分享求學經歷，以及如何走上大學教授的心路歷程。第二集則是張賢宗、資工系主任陳仁暉、資管系主任廖耕億探討資訊領域「大亂鬥」，協助同學了解如何選擇學系。

許多高中生跟家長很關心「個人申請」該注意些什麼事項，特別是在競爭激烈的醫學系與中醫系，連心瑜未來將陸續推出如何準備書審資料、個人申請及面試的特別企劃，目前已邀請醫學系主任謝明儒、副主任張玉喆分享，近期將上線。另外中醫系、職治系、護理系、管理學院的醫管系、工商系等部份也都在準備中。

「長庚，你說 Tell me CGU」已在Firstory、KKBOX、Spotify、Apple Podcast及Pocket Casts等多項平台上架並同步播出，才剛推出已有聽眾回饋，預計10日，「點播」想聽「電機＋電子＋機械podcast」，連心瑜與教學資源中心製作團隊也決定著手規畫，協助考生選填志願前掌握更多資訊，歡迎大家踴躍收聽。

(中時 )