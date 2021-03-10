台灣之星第三屆「T STAR行銷接班人」實習招募正式啟動，為5G廣納新血，不僅可提升學子們的職前競爭力，若為應屆畢業生，實習結束後可有保證轉正職資格。

2020年台灣正式進入5G時代，提供行動通訊服務的電信運營商成為5G發展的關鍵一角，隨著5G通訊技術的發展，預期也將帶動各式新興應用領域加速興起，為此，台灣之星透過全公司系統性的「選－育－用－留」機制，迎戰變化快速的5G世代，過去一年來已延攬包括物聯網、大數據、AI人工智慧、雲端及邊緣運算技術等數百位跨領域優秀人才加入，2021年更將擴大5G相關職缺招募占比達10%，力拼未來2年新興應用領域員工數倍增成長。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，台灣之星自開台以來就專注分眾經營、力挺U25學生，因應5G到來，現在的電信產業在人才需求上更趨多元，也更需要大量年輕新血加入，因此，台灣之星自2019年起創新打造「T STAR行銷接班人」實習招募計畫，不限制學校、科系，以能夠廣納全台大專院校的潛力優秀學子為目標進行招募，在沒有大規模宣傳下，短短兩年總計吸引超過2千位國內/外優秀學子爭相報名，整體錄取率僅0.4%。今年，台灣之星延續實習計畫初衷，但於面試過程中首次導入盲選面試機制，不讓學歷掩蓋了優秀學生的實力；更採納前兩屆學長姐的建議，讓實習生在課程結束後直接進到職場進行專案實作，讓學生們不只擁有實習經驗，更可擁有具體的專案代表作，真正提升學子們的職前競爭力。

台灣之星「T STAR行銷接班人」實習招募自2019年第一屆起舉辦至今，累計共收到超過2千件的優秀報名履歷，今年台灣之星持續秉持培育產業多元人才、鼓勵有志青年展現自我的初衷，再度推出第三屆「T STAR行銷接班人」實習計畫，期間保證由台灣之星行銷事業部平均電信資歷18年以上的高階主管群親自設計課程與教授、培養領導人視野；更透過在行銷10單位輪調的全方位學習過程，幫助學生累績實戰經驗、找到真正職涯志向；並首次規畫課程後直接進入職場進行專案實戰，讓學生在出社會前即可擁有專案作品；若為應屆畢業生，實習結束後可有保證轉正職資格。

(時報資訊)