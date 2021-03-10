《日經亞評論》報導，美國蘋果公司去年底調整手機生產計畫，其中包括將大幅削減今年上半年iPhone 12 mini已規畫好的產能。

《日經亞評論》援引消息人士報導，與去年12月相比，蘋果所有iPhone手機將砍單約20%，其中大部分是價格最便宜的5G版手機iPhone 12 mini。

多個消息來源透露，零組件供應調整幅度最大的機型是5.4寸iPhone 12 mini。蘋果甚至要求某些供應商暫停生產iPhone 12 mini專用的零件。以最保守的估算來看，iPhone 12 mini今年上半年的產能將大減7成以上。

知情人士表示，今年仍然不錯，只不過上半年的需求不如去年底的預期。另有消息人士表示，iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max的產量調整相對緩和，因為需求相對穩健。

一名知情人士表示，iPhone 12 mini的一些零組件已經重新分配給iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max。

去年底蘋果告訴供應商，包括最新的iPhone 12全系列手機，以及機型較舊的iPhone 11與iPhone SE手機，2021年上半年將需要生產9600萬支手機所需的零組件。

蘋果曾一度告訴供應商2021年上半年需要能生產超過1億支iPhone手機的零組件，以期在全球大缺貨的情況下，確保取得足夠的零組件供應，並維持產量的穩定。

而蘋果現在的目標是生產約7500萬支iPhone手機，仍略高於去年同期的出貨量。根據研究公司IDC所做的調查，去年1月至6月蘋果的iPhone手機銷量為7430萬支。

不過，消息人士透露，蘋果告訴供應商，該公司全年生產2.3億支iPhone手機的計畫仍然維持不變，較去年成長11.6%。消息人士表示，維持全年生產計畫不變，是為了保持生產的彈性，以防任何零組件陷入短缺，並因應下半年經濟將加速復甦。

根據IDC公布的調查報告，去年蘋果共賣出2.06億支iPhone手機，其中9010萬支在10至12月季度出貨。儘管全年全球智慧手機市場萎縮5.9%，但蘋果的出貨量仍成長7.9%。

消息來源表示，這次生產計畫的下修，反映出蘋果開始修正其先前積極訂購零組件的策略，由於供應鏈吃緊，當時智慧手機、個人電腦、伺服器與汽車等製造商等許多產業全都在爭搶晶片、印刷電路板、顯示器等零組件。

GF證券資深智慧手機分析師Jeff Pu表示，蘋果誤判對iPhone 12 Pro和iPhone 12 mini的需求。消費者不會立即對核心處理器和5G無線通訊的性能差異有非常強烈的感覺，但他們可以立即看到螢幕尺寸的差異。如果價格差異不大，許多消費者寧可選擇螢幕較大的舊版iPhone 11手機，因為他們對5G通訊還沒有強烈的期待。

另有分析師表示，iPhone 12 mini的另一個問題是電池。iPhone 12 mini的電池要比iPhone 11小很多，但兩者價格差不多。iPhone 12 mini的電池也比iPhone 12小，而iPhone 12的售價僅高出100美元。5G手機耗電量更大，因此消費者不會願意購買電池相對沒那麼好的手機。

蘋果變更生產計畫勢必對其供應商構成重大挑戰，蘋果供應商將被迫迅速調整產能利用率與人力資源，尤其是那些主要為iPhone 12 mini供應零組件的供應商。

此外，報導指出，蘋果已經重新規畫兩款新MacBook筆電的生產計畫，其投入量產的時間將從今年5或6月延至下半年。這兩款MacBook筆電都將採用Apple Silicon處理器。

蘋果拒絕對此報導發表評論。

(時報資訊)