大成國中校長陳惠文(右二)為教室門板「點睛」。(曹婷婷攝)

老校舍在台南社區大學、特力屋仁德店帶著學生攜手共學下，新意盎然。台南社區大學與特力屋於大成國中開辦空間塗刷共學營，學生親手為校園換上新妝，而非直接委託工班施作，提升對校園環境的認同感。

台南社大表示，這場由公民學校、國中及企業合作的空間塗刷共學營，提供民眾學習空間DIY技巧與塗料知識，活動以大成國中篤行樓入口空間做為練習操作場域，除由特力屋團隊指導塗刷技巧，另安排專業油漆師傅教學示範，透過集體共學，為超過30年的老舊校舍添新貌。

3場共學營共50人參加，特力屋團隊也出動5名專業油漆工義務教學，讓校園成為企業實踐社會責任的共學合作空間。今天台南社大舉行成果分享會，由大成國中校長陳惠文、學生代表及特力屋仁德店油漆專員楊志斌共同為教室門板「點睛」，完成最後一筆。

大成國中校長陳惠文表示，大成國中有非營利幼兒園及社區大學進駐，服務範圍從幼兒、少年到成人，校園空間從到晚都充分使用。透過社大連結特力屋裝修校園，讓老校舍歡新妝，剛好可迎接4月新生。台南社大教學經理王複蓉表示，藉由集體動手做，除了讓學生認識校園空間，也更知珍惜與維護。

(中時 )