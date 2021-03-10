55歲香港女星李麗珍因拍攝三級片《蜜桃成熟時》大受歡迎，成為許多人的夢中女神，她和音樂人前夫許願生下一女許倚榕，如今已經24歲的許倚榕女大十八變，顏值和身材完全不輸媽媽，女神氣質讓網友為之驚艷，晉升「星二代女神」行列。

許倚榕遺傳到媽媽的好基因，擁有水汪汪電眼及高挺的鼻樑，還有一雙逆天的白嫩長腿，身形高挑勻稱的她儼然就是衣架子，無論穿什麼都散發出女神氣質，據悉許倚榕小時候像到爸爸，長越大才和媽媽越像，連媽媽的御用髮型師Daniel都封她為「星二代女神」。

儘管許倚榕的外貌如此亮眼，主修設計的她卻對演藝圈興致缺缺，就算有不少模特兒經紀公司找上門，她也無動於衷，不打算步上父母後塵，畢業回到香港後，她就開始從事產品設計工作，李麗珍曾表示，女兒認為在演藝圈壓力很大，因此所有機會都一一婉拒了。

許倚榕也十分會在IG分享美照，甜美的笑容讓粉絲全都融化，之前她還曾穿過比基尼，大方曬出翹臀和緊實的身材曲線，不時看到她秀出一雙大長腿，神複製媽媽的黃金比例，不僅如此，她時尚的穿搭品味，也成為網友的關注焦點，星二代一舉一動都備受矚目。

(中時新聞網)