新北市劉姓男子2018年與莊姓妻子結婚，去年劉男向莊妻稱要與朋友泡溫泉，卻徹夜未歸，莊妻心生懷疑，查看丈夫手機卻見到劉姓小三頻繁傳訊，劉女多次以寶貝稱呼劉男，甚至傳訊稱「讓你硬硬」、「把你操累」等露骨內容，甚至互相傳遞口交照片，莊妻精神受創，怒提告求償55萬元，新北地院近日判處劉女賠償20萬元，全案可上訴。

判決書指，劉男與莊妻育有1子女，他去年9月間向莊妻稱要與朋友泡溫泉，但當日徹夜未歸，莊妻有疑查看丈夫手機，見劉女頻繁傳訊，劉女多次稱丈夫為寶貝，兩人對話露骨，曾傳訊稱「我愛你」、「把你操累」、「讓你硬硬」、「等你X」、「好久沒愛愛了，翹翹了沒」，手機內也有多張劉男與劉女的親暱合照、互相口交照片。

莊妻氣得向劉女提告求償，劉女審理時坦承侵害對方配偶權，但認為對方求償金額過高，無法負擔。法官認為，劉女侵害莊女配偶權情節重大，確實造成莊女精神痛苦，考量劉女大學尚未畢業，月收入僅2.3萬元，以及與劉男交往期間長短、狀況，判處劉女賠償20萬元。

(中時 )