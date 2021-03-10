蔡英文總統今在民進黨中常會聽取能源轉型等相關報告後表示，社會對三接站議題，仍有些不同的意見，但她必須強調，「能源轉型是我們共同的目標，這不是路線之爭」。天然氣和藻礁，是減煤、減空污和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇，「請大家不要相互攻擊、不要相互傷害」。

蔡英文說，會要求行政部門和黨公職，持續和關心的團體、朋友溝通。「保護家園是我們的共同使命，我們目標一致，只是選擇的實現方法或許有些不同」。抱持理性，努力溝通，我們一定可以共同尋求出解決的方法，一起度過能源轉型這一關。

總統說，2016年，民進黨成為執政黨，在野時的能源主張，必須落實在執政的每一天當中。

她說，從那個時刻起，啟動了能源轉型，讓綠電急起直追。光電開始有效率地推動、離岸風場從無到有開始興建。全世界再生能源的廠商，都感受到台灣推動綠電的決心，也帶來大規模的投資。

她指出，在能源轉型過程中，不僅要追求電量足夠，也希望發電配比能夠符合國際趨勢。當燃煤不符合淨零碳排的趨勢，燃氣也成為兼顧穩定供電，和減碳、減空污的能源選擇。

她說，最近受到矚目的第三接收站，也是因應這個趨勢，開始落實推動。在2016年執政之後，我們大幅修改前政府的232公頃開發面積，現在只剩下原規劃的十分之一。

她指出，這幾年來，中央地方合力，投入包括觀新藻礁在內的桃園27公里海岸保育。接下來，更要規劃成立基金，針對全台多處藻礁，推動系統性的保育工作。

她說，社會對三接站議題，仍有些不同的意見，但她必須強調，能源轉型是我們共同的目標，這不是路線之爭。天然氣和藻礁，是減煤、減空污和保育之間的權衡，是環保與環保之間的選擇。

她說，會要求行政部門和黨公職，持續和關心的團體、朋友溝通。保護家園是我們的共同使命，我們目標一致，只是選擇的實現方法或許有些不同。

她表示，請大家不要相互攻擊、不要相互傷害。抱持理性，努力溝通，一定可以共同尋求出解決的方法，一起度過能源轉型這一關。

(中時 )