中華電信10日宣布加入由韓國LG U+、日本KDDI、加拿大Bell、Felix & Paul及Altas V等電信營運商及內容合作夥伴共同成立的「全球XR內容電信聯盟」，成為國內唯一加入該聯盟的電信業者。

中華電信由行動通信分公司總經理簡志誠代表，與韓國LG U+、法國Orange及美國Verizon完成線上合作簽約。中華電信表示，透過加入「全球XR內容電信聯盟」，將合作範圍擴大到全球營運商及頂尖內容工作室，結合雙方5G技術與數位影音內容資源，打造更豐富、多樣化的國際級5G服務內容，推動全球XR產業的發展，建構健全的娛樂產業生態圈。

這是中華電信於去年繼與韓國LG U+展開戰略合作，提供消費者多元的5G影音娛樂之後，再度與全球電信公司深化結盟合作關係。

簡志誠表示，中華電信身為國內電信領導業者，致力提供消費者更豐富、多元的5G應用服務。此次攜手LG U+加入全球XR內容電信聯盟，預計透過聯盟成員間的合作，將帶動XR領域的技術和相關應用，促進台灣5G娛樂產業接軌全球，布局VR/AR市場，今年度預計將推出VR國內影視內容與3D AR內容，打造嶄新的5G視聽饗宴。

韓國LG U+ 5G事業群副總裁Yoonho Cho指出，看好XR未來發展潛力，LG U+致力提供高品質、殺手級的XR內容，如賣座鉅片，讓所有消費者不分年齡、性別皆可盡情享受XR沉浸式娛樂體驗。全球XR內容電信聯盟將提供高效益、高科技為基礎的高品質沉浸式娛樂內容，下一階段規畫提供國際太空站（ISS）VR內容，讓民眾有置身於外太空漂浮的體驗。

中華電信積極布建5G建設，行動網路品質屢獲國際肯定，日前榮獲Speedtest 2020年下半年「台灣行動網速第一名」、「台灣行動網路涵蓋第一名」等大獎。中華電信以4G／5G最大頻寬、最廣涵蓋，及全台唯一5G NR + 4G 5CA先進技術等優勢，搭配嶄新的5G創新應用服務，持續廣結盟，以提供消費者更有感的5G娛樂體驗。

LG Uplus一直以5G服務引領世界，2018年12月1日午夜，LG Uplus在LG Magok科學園區進行首次傳輸5G網路的實驗，也正式啟動了全球首個商業化5G服務。

進入5G時代，LG Uplus在智能家庭領域，藉由發展AI／IoT便捷智能的服務，讓業務能夠成功地的成長。此外，該公司積極開拓新的業務領域，包括智慧城市、自駕車、AR、VR。

(工商 )