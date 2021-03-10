momo富邦媒（8454）10日公告2月合併營收，繳出55億元的亮眼成績，再次刷新歷年同期新高紀錄，年增11.13％。累積1~2月合併營收突破百億元大關，約為122.5億元，較去年同期成長約24％，再締新猷。

其中，2月份網路購物業績突破50億元，再攀歷史同期新高，年增14％，業績佔比為92.5％，又以行動購物業績相較去年同期成長23.8％最顯著，行動購物目前占網購業績占比達76.8％。

五大品類成長幅度以流行精品（YoY+26.4％）、3C家電（YoY+20.7％）、健康休閒（YoY+19.7％）居前三名。

富邦媒表示，根據往年經驗，農曆春節假期為全年對業績影響較大的節慶，但隨著網購習性逐漸成熟，加上momo春節不打烊服務、AI大數據預測商品預先備貨，以及全台倉庫與物流服務的支援，110年網路購物於農曆春節七天假期相較109年1月份農曆春節假期業績成長約25％。

年節過後隨即迎來開工開學商機，以及對健身需求的提升，也為2月份營收成長添柴火。

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(工商 )