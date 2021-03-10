教育類股卓越（2496）2020年稅後淨利0.62億元、EPS 3.3元，隨著集團業務結構調整，聚焦具獲利空間的教育事業，教育與光纖事業營收佔比86.19％、13.81％，反映在毛利率、營業利益率分別達48％、9％。

卓越董事會決議擬配發每股4.5元股利，包括現金股利3元、資本公積配發現金1.5元，股利配發率136％，以9日收盤價50.9元計算，現金殖利率達8.84％。

卓越2021年2月營收4,902萬元、月增0.84％，受惠旗下陳立教育學員收入貢獻。累計前2月營收9,762萬元、年減26.21％，係受去年同期仍有光纖事業挹注墊高比較基期。

展望第一季，旗下陳立教育高中部因應108課綱上路已陸續推出認證、數位、檢測課程，及調整應試課程進度分流、教材分級等提分規劃，帶動整體招生規模及學員補習科次量增加。另陳立教育積極拓展國、國小部領域，有望整體成長動能優於高中部水準，增添營運動能。

另方面，陳立小學堂進展加速，持續與中部補教通路業者合盟或授權校區合作業務，挹注集團營運，是帶動2020年教育事業營收表現年增3.5％的關鍵。

(工商 )