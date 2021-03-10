帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）9日表示，對於和台灣的旅遊泡泡，帛琉都準備好了。對此，衛福部長陳時中10日表示，相關規劃其他都沒問題，只剩「檢疫」一關，帛琉希望入境採取抗原快篩，我方建議改採PCR檢驗，避免耽誤到旅客行程。

陳時中說，帛琉泡泡何時啟動，要等雙邊都談妥才會啟動，啟動要有交通觀光單位都準備好，自然成行。在檢疫方面，陳時中提到，帛琉希望進行快篩，若為陰性即可放行，若為陽性，則必須經過連續兩次PCR檢驗陰性，我方認為此舉一來會耽誤行程「耗掉一半時間」，二來快篩檢疫的偽陽性比例高，反而會打亂行程，因此我方建議直接改為PCR，也能得到帛琉方面的信任。

至於帛琉泡泡旅程結束後，國人返台的檢疫方式，陳時中表示，將不會進行居家檢疫，而改採「5天加強版自主健康管理」，若採檢陰性，轉為「9天一般的自主健康管理」。

至於「加強版自主健康管理」，陳時中說，比照機組員版本，包含「禁止」搭乘公共運輸工具、「禁止」出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須佩戴口罩、也要詳實記錄行程及接觸人士等。

(工商 )