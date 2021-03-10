台灣水情吃緊，國民黨主席江啟臣（圖）10日在中常會致詞時指出，經濟部臨渴掘井的說法不但貽笑大方，更凸顯政府對於極端氣候的因應布局，仍舊不足；他呼籲民進黨政府應重新盤點前瞻預算中水環境計畫的執行狀況。（劉宗龍攝）

近期全台水情吃緊，竹科廠商擔憂缺水，經濟部推出抗旱水井等4措施下手。對此，國民黨主席江啟臣今天在中常會抨擊，民進黨政府大費周章，強奪民產，強迫水利會改制所成立的農水署，完全沒有發揮作用，不僅如此，蔡政府舉債編列前瞻建設預算，其中水環境計畫執行過半，遭遇旱象時仍無法有效因應。

江啟臣下午在中常會上說，近日險峻的旱象，各地水情都傳出警報。根據目前氣象局預報，未來的降雨量同樣不容我們樂觀；從去年底開始第一波旱象，就已經衝擊農地耕種需求，他痛批，民進黨政府大費周章，強奪民產，強迫水利會改制所成立的農水署，完全沒有發揮作用。

「水資源一旦缺乏，農民的權益仍舊第一個被犧牲」，江啟臣強調，今年開始，旱情持續未解，甚至可能衝擊工業用水需求，經濟部臨渴掘井的說法不但貽笑大方，更是凸顯民進黨政府對於極端氣候的因應佈局，仍舊不足。

江啟臣指出，蔡英文政府在首屆上任時，舉債編列前瞻基礎建設計畫特別預算，其中的水環境計畫，本應該要積極提升水資源的運用能力，可惜計畫執行已經過半，遭遇旱象時仍無法有效因應。

江啟臣認為，民進黨政府應該重新檢討，盤點現有水環境計畫的執行狀況，重新思考，確保舉債編列的預算能夠花在刀口上，真正達到改善台灣水環境的目標。

(中時 )