「Defense News」報導，美國印太司令戴維森9日出席聯邦參議院軍事委員會時警告，中國大陸的飛彈庫正威脅關島，未來5年美國有必要「為此努力」(Fight for it)。他向議員喊話，美國應建立陸基神盾飛彈防禦設施，以捍衛美國領土。

在聽證過程中，戴維森呼籲參議員全額通過「太平洋嚇阻倡議」編列的46.8億美元預算。《軍事時報》指出，太平洋嚇阻倡議的46.8億元，超過2020年國防預算案批准22億元2倍。且太平洋嚇阻倡議不但適用於即將開始的財年預算，光2022年至2027年間，印太司令提案總額超過270億美元，遠比2020年針對6年期評估而得的185億美元還高。

《軍事時報》指出，相關預算將砸在新感測器網路、飛彈防禦系統、長程飛彈、新型飛彈與防空系統、集結整備區、情報共享中心、補給站、試驗靶場，以及與盟友、夥伴舉行現代化軍演，以肆應中國大陸的威脅。

在聽證會中，戴維森反覆重申對於印太區的投資；包括地面精確射擊(ground-based precision fires)、新維吉尼亞與哥倫比亞級潛艦、改進與盟國的聯合演習，以及增加情偵監設備，進而在攻擊發生時能提供早期預警。

報導分析，這與歐洲防衛計畫雷同。在歐洲，相關計畫帶來先進設備，如16億美元的陸基神盾系統、羅馬尼亞的360度反巡弋與反彈道飛彈防禦系統，在波蘭則建構另一套系統，進而嚇阻俄國的軍事侵略。

多年來，戴維森不斷主張在關島安裝陸基神盾系統，然他心中的這項優先事項卻始終未獲國防預算的支持。但今天不同，面對中國大陸即將在西太平洋超越美國，美國的傳統嚇阻力卻逐漸削弱中。但更重要的是缺乏像陸基神盾這樣的防禦系統。

戴維森強調，關島上有17萬美國公民，還有超過2萬名軍人與軍眷，美國政府有必要重視其安全防護。此外，關島還是深水戰略港口、燃料與彈藥的儲藏所，也美國投射權力的重要機場；如果亞太地區發生任何衝突，關島也是回應衝突的關鍵處所。

話鋒一轉，戴維森表示「今日關島已成為目標。關島需要防衛，也需要為即將到來的威脅作準備。大陸空軍去年公布的宣傳影片顯示，其H-6轟炸部隊能攻擊關島安德森空軍基地，這段影片已公開的散播與宣傳」。

戴維森認為，關島現有的反彈道飛彈能力「終端高空區域防禦」(Terminal High Altitude Area Defense system, THAAD)仍有所不足。其僅能針對來自北韓的飛彈威脅，無法因應來自大陸彈道的威脅；但陸基神盾系統卻能反制發射自空中、地面與海上的彈道飛彈或巡弋飛彈。

他解釋，陸基神盾「將成為我們缺少的關鍵要素。它將成為傳遞給區域夥伴的一項訊號，即美國是可靠而堅守承諾的安全夥伴。我們不只捍衛美國領土，還有我們的海外利益」。這等於告訴大陸，不要輕易對關島發動飛彈攻擊，也讓美國不會捲入台海戰事，大陸也無法塑造既定事實。

戴維森日前表示，正爭取2027年前投入273億美元(約新臺幣7691.77億元)於「太平洋嚇阻倡議」；其中，16億美元用於添購陸基神盾以提升關島飛彈防禦。目前，羅馬尼亞與波蘭已裝設陸基神盾。

擬定的關島防衛系統將由洛克希德馬丁的神盾戰鬥系統基線10組成；包含固態雷達如雷神的SPY-6或洛馬的SPY-7，英國航太系統的Mark 41垂直發射系統，以及雷神製的SM-3或SM-6飛彈。

在書面證詞中，戴維森指出陸軍的整合空中與飛彈防禦戰鬥指揮系統 (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System)，以及空軍的先進戰鬥管理系統，因仍未完成所有研發工作，故仍無法滿足需求。現有研究案提出的相關建議，包括對於機動系統需求等的建議，皆忽視威脅的急迫性與複雜性，以及區域多領域中的火力整合需求。

儘管戴維森的計畫在聽證會上並未遭到質疑；但為關島防衛系統提出的7,700萬美元的預算提案，已自2020年國防政策法案中抽出；戴維森也坦承，該計畫的相關資金將面臨與國防預算中其他優先事項的相互排擠。

2021年1月，飛彈防禦局(MDA)被下令重新編列2021財年的2,900萬研究資金，以展開關島防禦系統的設計。戴維森強調，面對大陸核武庫與海軍艦隊的持續成長，「太平洋嚇阻倡議」絕對是4月定稿的國防預算需求中，有必要優先處理的事項。

(中時新聞網)