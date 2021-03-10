65歲藝人寶媽以星媽身分闖蕩演藝圈，不論在演戲及主持都有亮眼表現，不過2004年診斷出罹患甲狀腺癌後，又接連確診淋巴癌和肺腺癌，慶幸的是手術後身體逐漸康復，不過日前卻在臉書曬出眼眶泛紅的照片，並寫道：「第一次這麼無助」，引發網友熱議。

寶媽前天（８日）在臉書曬出自拍照，只見她似乎到醫院回診，不過難掩內心不安情緒，寫道：「忐忑不安，我也是會害怕的，自己給自己加油 再過關」，當晚則又在臉書發布一則動態，只見她曬出眼眶泛紅坐在車上的自拍照，接著表示：「關關難過關關過，我哭了，第一次這麼無助，一路坐車回家一路上哭，謝謝大家的關心」，接著強調「6個月後再來」，似乎透露出身體檢查報告雖過關，但仍得定期追蹤不能鬆懈。

坎坷不安😂😂 我也是會害怕的⋯⋯ 自己給自己加油💪 🙏🙏再過關 #自拍還是要美美的🥰🥰 由寶媽發佈於 2021年3月8日 星期一

對此，網友也紛紛留言關切：「寶媽加油！現在醫學很發達，只要早期發現都是可以治癒的，請不用擔心」、「寶媽，心情保持快樂，一切都會越來越好的」、「加油，這段路會很辛苦，但相信妳一定可以克服」，此外，許多演藝圈好友也獻上祝福，像是好友陳美鳳就留言：「惜惜～大家都很愛妳喔」，另外像是Ella、許富凱、彭佳慧、王彩樺等人也來留言打氣，不難看出她在演藝圈的好人緣。

關關難過關關過🙏🙏 當我的健檢主任柯世琦 祝我節日快樂🎉🎉 我哭了😭 第一次這麼無助😭 一路坐車回家一路上哭😭 謝謝大家的關心🙏 #六個月後再來🙏 #大家女王節快樂😘 由寶媽發佈於 2021年3月8日 星期一

對於生死看得相當開的寶媽，之前上節目時坦言，歷經6次友人告別式之後，不僅將塔位、骨灰罈全買好，更告知親友往生後「不念經、不吃冷飯、不辦告別式」的3原則。

(中時新聞網)