頭份市長羅雪珠10日上午頒發獎勵金給新興國小通過客語初級認證同學。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所為了鼓勵市內各國中小學生多說客家話，傳承客家文化，特別鼓勵學生們參加客語能力認證，109年度客語認證考試日前放榜，頭份市共有76名學生通過初級認證資格，頭份市長羅雪珠特別頒發獎勵金給通過學生，期望學生們多講客家話。

在這次應考客語初級認證的學校中，頭份市新興國小表現的相當凸出，全校共有230名學生，在頭份市屬於小型學校，這次共有30名學生參加應試，共有10名學生通過初級認證，從3年級至6年級都有，通過比例是全市中小學中最高。

並且，新興國小校長謝植岡及負責教授客語的老師，本身都不是當地的客家人，都是來到頭份服務以後，才開始學習客語，學習非常認真，並積極鼓勵同學們學客語及參加客語認證考試，頭份市長特別邀請新興國小校長師生等人前來市公所接受獎勵表揚，期望校方能夠再接再厲，繼續加強客語教習。

109年度客語能力初級、中級暨中高級認證考試，日前放榜，頭份市全部公立國中小學，共有76名學生通過初級認證資格，頭份市公所對每位學生發放獎勵金各1千元，以鼓勵同學對學習客語付出的努力。頭份市長羅雪珠並鼓勵同學們繼續朝中級、高級認證努力，市公所將發送更高的獎勵金來鼓勵同學。

羅雪珠表示，苗栗縣客家人口約有6成5，頭份市亦屬客家文化重點發展區之一，「多一種語言，多一種能力」，希望藉由獎勵金的誘因，讓更多學生能夠參加客語認證考試，多多學習客語，讓客語往下扎根，也希望家中長輩能多與孩子講客語，延續文化命脈。並且，市公所也努力執行「推行客語為通行語計畫」，不管是下鄉會勘、執行會議或是辦理活動時，都會盡量以客語跟民眾溝通、融合客家文化來讓更多民眾了解。

(中時 )