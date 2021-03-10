位在高雄柴山腳下的龍巖冽泉「湧泉」是當地重要的生態資產，先前為了打造親設施，開始施作水利工程，但去年9月高雄市長陳其邁指出治水工程主體解決防洪但未考量生態景觀，決議「打掉重練」，陳其邁10日下午將偕同市府水利局團隊視察龍巖冽泉及周邊排水路的改善工程。

龍巖冽泉位在鼓山區自強營區大排下游，因高程及人造鋪面不透水問題，導致北側山區引發積淤排水不良及社區淹水問題，去年剛完成的工程僅只考量排水問題，而未考量景觀及生態性，因此陳其邁在去年9月進行現場勘查後，指示市府水利局重新改造。

陳其邁下令工程重新建造後，10日再度抵達現場進行視察，陳其邁表示，此次工程除了考量原排水防洪功能外，並將景觀及生態性納入重點規畫3大面向，相信整個環境的改造後，會比過去的環境生態來得更加友善。

陳其邁也特別宣布，龍巖冽泉工程只是重建整個柴山歷史、生態與居民生活環境的第1步，隨後還有很多周遭環境的改造，一方面保持歷史的記憶，一方面能夠讓柴山成為1個的宜居環境，也希望柴山最後能成為1個高雄觀光的後花園。

(中時 )