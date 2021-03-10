民進黨立委王定宇爆與同黨發言人顏若芳同居，雖兩人都澄清是房租與房客關係，但仍平息不了爭議。對此，PTT網友也獻策，提供5招要幫王定宇化解危機，認為王定宇在民進黨內不是小咖，「值得DPP救」。

王定宇爆與顏若芳同居後，PTT上隨即有鄉民挺身而出，表示「我來救王定宇啦！」首先，他建議王定宇趕快弄出每個月一次1萬2000元的租金轉帳紀錄，接著公開獨立房間的照片，「最好是只有白床白牆跟一張辦公桌」。

民進黨立委王定宇（左）被爆與民進黨發言人顏若芳同居，王定宇澄清是房東與房客關係，且太太也知情。（合成圖／摘自王定宇、顏若芳臉書）

第三點，該鄉民指出，王定宇可以請老婆出面說全程知情，事前都有報備。第四點，王也可以解釋，台南立委到台北辦公，租屋是正常行為。最後第五點，最好能多找幾個同黨同仁，表示這是眾所周知的事，大家還常去那邊開會。

對此，其他網友表示，「第三點最重要，請家人一同出來表示支持」「還要出示租賃契約跟報稅資料」「這劇本很可以」「第5點…這樣會讓人想到壞壞的事情」「全被你講完」，也有人酸說，直接說時空背景不同，會不會比較多人信？

不過，對比王定宇和顏若芳的說詞，似乎也被該鄉民猜中一二。王定宇澄清，自己是以8000元分租其中一房，是想在台北有個休息處，且太太也知情。

王定宇陷同居疑雲，PTT網友提供5招要幫忙化解危機。（圖／摘自PTT）

(中時新聞網)