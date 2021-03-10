掌管國內近5兆基金規模的勞動部勞動基金運用局，其國內投資組前組長游迺文因涉貪一事，引發國人關注，而前局長蔡豐清因督導不周去職，退休的金管會前主秘蘇郁卿今天接任，她說，差不多在上周接到長官的徵詢，沒有想太多就來了，在公務生涯中往往都是接受長官的調動。
「與勞動部長官沒有淵源、勞動部長官沒有拜訪過我」，今年59歲的蘇郁卿表示，「就緣份吧」，接到長官徵詢後，沒有考慮很多，很高興有這個機會，如果可以做一些事情是很好的，希望做有意義的事情，但求自己盡力無愧，一定全力以赴。至於是哪位長官徵詢，她則堅絕不說。
蘇郁卿表示，接任基金局局長後，工作重點包括持續創造長期穩定的績效；嚴守紀律是大前提；將更著重在企業社會責任，希望兼顧基金安全性、治理、環境發展及勞工朋友的權利下來投資。
針對基金局日前發生的弊案，蘇郁卿說，基金局成立至今有很多規範，部內也有檢討報告提出4面向、12項強化措施，未來要如何落實執行，只要發現問題會檢討。
針對部分外界人士提及基金局操盤人員獎金過低，蘇郁卿說，需要金融專業的人才，會把目前的情形遇到的問題，向長官報告說明，至少需要向同樣背景的機關競爭人才，讓有專業的人持續進來基金局。
(中時 )
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