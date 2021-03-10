已退休的金管會前主秘蘇郁卿今天接任勞動部勞動基金運用局局長一職。（勞動部提供／林良齊台北傳真）

已退休的金管會前主秘蘇郁卿今天接任勞動部勞動基金運用局局長一職。（勞動部提供／林良齊台北傳真）

掌管國內近5兆基金規模的勞動部勞動基金運用局，其國內投資組前組長游迺文因涉貪一事，引發國人關注，而前局長蔡豐清因督導不周去職，退休的金管會前主秘蘇郁卿今天接任，她說，差不多在上周接到長官的徵詢，沒有想太多就來了，在公務生涯中往往都是接受長官的調動。

「與勞動部長官沒有淵源、勞動部長官沒有拜訪過我」，今年59歲的蘇郁卿表示，「就緣份吧」，接到長官徵詢後，沒有考慮很多，很高興有這個機會，如果可以做一些事情是很好的，希望做有意義的事情，但求自己盡力無愧，一定全力以赴。至於是哪位長官徵詢，她則堅絕不說。

蘇郁卿表示，接任基金局局長後，工作重點包括持續創造長期穩定的績效；嚴守紀律是大前提；將更著重在企業社會責任，希望兼顧基金安全性、治理、環境發展及勞工朋友的權利下來投資。

針對基金局日前發生的弊案，蘇郁卿說，基金局成立至今有很多規範，部內也有檢討報告提出4面向、12項強化措施，未來要如何落實執行，只要發現問題會檢討。

針對部分外界人士提及基金局操盤人員獎金過低，蘇郁卿說，需要金融專業的人才，會把目前的情形遇到的問題，向長官報告說明，至少需要向同樣背景的機關競爭人才，讓有專業的人持續進來基金局。

(中時 )