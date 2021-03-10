台中市清水眷村文化園區經整頓後，化身新興景點，園區亦進駐許多藝文展覽，吸引不少民眾前去拜訪。昨（9）日傳出園區中出現一條眼鏡蛇，雖隨即被消防人員捉住，但有民眾指出，仍有一隻較大的蛇還沒抓到，甚至有網友聯想到昨日的新聞，開玩笑地說若是抓蛇恐會被判刑，在網上掀起一波討論文。

據了解，9日下午時，有民眾於清水眷村園區內發現蛇類出沒，嚇得緊急躲避並通知園區人員確認，經消防局轉知農業局後，委外的捕蛇人員火速到場處理，經確認為一條眼鏡蛇，立刻施以捕蛇夾與蛇籠捕回。

民眾分享，9日曾在清水眷村捕獲一隻眼鏡蛇。（翻攝臉書社團《清水小鎮》）

一位熱心民眾9日將相關資訊發布臉書社團《清水小鎮》，提醒民眾昨日曾在眷村中捕獲一條眼鏡蛇，但「聽說有較大的還沒抓到」，提醒要前往清水眷村散心的民眾要小心謹慎。

不少網友看了貼文紛紛留言回應，「嚇死寶寶了」、「好大隻喔～天呀」、「頭皮發麻欸」、「嚇死了別去了」；同時，留言區中也有網友討論到9日時的新聞，該篇新聞為，一名基隆市男子於2017年間家中竄進一條眼鏡蛇，他為自救便朝蛇潑熱水，並拿竹竿插死，由於案發當時眼鏡蛇還為保育類動物，日前基隆地院判該男6月徒刑，不少網友因此開玩笑回應，「看到不可以打牠，不然會被判刑」。

實際上，農委會已於2019年1月9日公告眼鏡蛇不再是保育類動物，引此屠殺不會涉犯刑責，但仍呼籲民眾與眼鏡蛇等物種和平相處。

(中時新聞網)