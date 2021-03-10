加州空境（AeroVironment）公司的「黑翼（Blackwing）」無人機

美國海軍打算要買多達120架加州空境（AeroVironment）公司的「黑翼（Blackwing）」無人機，以充當潛艦耳目，大大增加打擊射程，並讓潛艦遠離敵軍的防衛武器或感測器。

據《全球飛行》（FlightGlobal）網10日報導，美國海軍在網上張貼的訊息顯示，第一架無人機預計最早今年8月交付，而最後1架預定2023年5月交付。「黑翼」無人機可從下潛的潛艦發射升空，為了裝在筒內，這款小型無人機有彈出的機翼，它的翼展為68.6公分，靠電動推進螺旋槳快速前進。而機頭則有光電和紅外線感測器。

此外，它還有全球衛星定位系統（GPS）和慣性導航系統。「黑翼」藉由感測器和戰術資料鏈，將目標情報傳回潛艦。

事實上，美國海軍已經對「黑翼」試驗了好些年。潛艦專案執行官高更斯（David Goggins）先前說，經過2019和2020年的數度驗證，「黑翼」去年9月已宣布發揮初始戰力。他指出，美國海軍已從洛杉磯級（Los Angeles-class）「安那波里斯」號（USS Annapolis，SSN-760）核動力攻擊潛艦上試射過。

高更斯說，美國海軍試過遠在視距外操作，以鎖定目標，並快速對參與演訓的濱海戰鬥艦查爾斯頓號（USS Charleston）發動模擬魚雷攻擊，以測試最大有效射程。

而利用無人機搜尋並鎖定目標，有助於讓潛艦遠離敵軍，避免被偵測和攻擊。雖然空境並未透露「黑翼」的航程，但由於它是根據航程10公里的「彈簧刀300」（Switchblade 300）小型無人機發展而來，因此大致可以推算出來。

據《富比士》（Forbes）雜誌網先前報導，像MK 48 Mod 6 AT等新型潛射反艦魚雷因感測器的偵測範圍而受限。官方數據顯示，Mk 48的射程超過5英里（約8公里），而非官方數據顯示，它的射程據信超過約超過30英里（約48公里）。

然而，問題在於，潛艦在下潛狀態下，難以偵測，確認並追蹤目標。如今潛艦為了避免洩漏行蹤，已不再使用潛望鏡，而是靠聲納偵測目標，以發動攻擊。不過，要精準測得目標，潛艦得航行到僅距敵艦幾英里外。

而「黑翼」則讓這一切問題迎刃而解，它從水下通常用來發射噪音製造誘標的3英寸（近8公分）筒射到水面後，再展開飛翼起飛。由於它裝有日夜可用的攝影機，又能輕易確認目標的方位，地點與速度，因此可以將資訊傳回，讓潛艦發射魚雷進行精準打擊。

(中時新聞網)