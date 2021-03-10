雲品（2748）年2月營收為1.74億元，年增43％，累計營收為3.65億元，年減10％。展望後市，雲品旗下台北君品酒店與日月潭雲品酒店將持續推出住房與餐飲銷活動強化攬客，君品Collection宴會平台婚宴接單亦逐漸回溫，預期在疫情更加穩定後，雲品集團的營運動能亦將更強勢。

今年農曆新年落在二月初，去年農曆新年假期在一月底，故雲品今年二月營收有較佳表現，以業界慣用的1月至2月累計營收來看，雲品溫泉酒店的的客房營業表現相對穩定且維持高價，而館外餐飲的尾牙、春酒等工商活動，在1、2月也因部桃群聚事件訂單遞延導致營收有所下降。目前部桃已解除疫情警訊，餐飲活動也逐步回溫，整體來看，雲品所受到的影響幅度開始變小，也期待在疫情趨緩之後，所遞延的宴會訂單將有機會挹注整體營運。

國內旅遊產業因炎疫情控制得宜情況有所好轉，雲品仍謹慎落實飯店館內進行消毒與防疫，提供給員工與消費者安全無虞的消費環境。此外，雲品並持續強化日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店旅客住房體驗與服務，尤其228連續假期挹注國旅需求升溫，日月潭雲品溫泉酒店在此連假住房率更達95%以上。而君品酒店更將於3月推出「美女與野獸-禁錮玫瑰」密室實境遊戲，將飯店五間客房打造為主題關卡，提供耳目一新的飯店體驗，預期能有效帶動住房率與餐飲來客數。

展望2021年第一季，雲品仍持續優化服務與產品，致力提升服務精緻度與增進消費者體驗感受，以深耕國內旅遊市場並維持市場領導品牌地位，日月潭雲品溫泉酒店更將規劃多樣性商品與服務進擊各個客群，規劃了三月起至五月底，融入日月潭在地的紅茶特色，推出「水色茶香」一系列以茶為主題的限定活動，讓顧客徜徉在日月潭的紅茶風情。像是「廳酒吧推出加入台灣茶湯所調製而成的「TEA SHOT」特調飲品、彩雲軒鐵板燒餐廳也運用台茶八號的阿薩姆紅茶推出「雲霧八號小羔羊」，讓旅客感受日月潭紅茶之鄉的魅力。

此外，雲品更與母公司雲朗觀光於每月限時推出平日限定「雲朗好友日」活動，以不同促銷內容來吸引消費者，藉此帶動雲品、君品酒店的平日住房率。最後，雲品持續延伸集團在餐飲事業的優勢，採取零資產、純管理模式，推動君品Collection宴會平台、「皇家薇庭」委託經營管理及外燴等多角化業務布局，以期在疫情過後，持續挹注公司整體營運體質穩健，並創造更為強勁之成長動能。

(工商 )