連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）2月營收1.03億元、月減46.83%，但較去年同期大增195.38%，累計今年前2月營收近3億元、年增40.56%，趨勢顯現雅茗已擺脫疫情影響。展後市，雅茗將聚焦茶飲本業擴大品牌與通路布局，啟動供應鏈整合，並以投資合盟策略擴大經營規模，期能以三大成長引擎，力拚今年全年營收與獲利表現重回2019年高檔水準。

雅茗2月營收較1月減少46.83%，主要因為農曆春節假期落點不同，加盟商提前於1月拉貨，影響2月貿易營收。雅茗-KY表示，2月仍受疫情影響，加上假期停工，部分新門店開店延緩，都影響營收表現。但去年疫情期間，集團同步進行組織營運體質調整，營業費用持續下降，營利率提升，加上全球茶飲布局持續擴大、深化，今年仍有信心挑戰營運新高。

雅茗-KY以打造「全球茶飲最佳創業平台」作為經營使命，除了持續深耕大陸市場外，同時也加快擴展美國及東協兩大市場佈局，其中美國市場更是重中之重，並以開放地區合盟模式，擴大「快樂檸檬」品牌在北美茶飲市場的佔有率，目標北美市場三年內要挑戰200店。

雅茗-KY表示，在茶飲本業上，集團今年全年至少開出300家新店目標不變，目前快樂檸檬覆蓋大陸196個城市，一線、二線城市覆蓋率達90%，而在一、二線城市布局完整後，展店重心轉移至人口規模更廣大的三、四線城市，去年起已陸續透過各地渠道商布局下沉城市，配合大陸政府擴大內需策略，茶飲仍具有極大的開發潛力。

雅茗-KY今年初更啟動新零售計畫，與知名飲料廠商異業結盟，打造「快樂檸檬利樂包產品」，並在線下及線上同步販售，通路涵蓋大陸市場多個超商、自動販賣機、知名電商平台等，產品線可更深入消費群，為顧客提供更快速便利購買方式，成為另一營收成長動能。

(工商 )