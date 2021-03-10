旗下有「快樂檸檬」手搖飲品牌的雅茗-KY（2726）公告2月營收1.03億元，較去年同期大增195.38％，累計今年1~2月營收近3億元，年增40.56％，已經擺脫疫情影響，更投入茶飲新零售市場擴大通路布局，持續看旺今年營運表現。

雅茗-KY表示，雖然今年2月仍有些微疫情因素在，加上假期停工，部分新門店開店延緩，都是影響營收表現的原因，但去年疫情期間，集團同步進行組織營運體質調整，營業費用持續下降，營利率提升，加上全球茶飲布局持續擴大、深化，今年仍有信心挑戰營運新高。

雅茗-KY以打造「全球茶飲最佳創業平台」作為經營使命，除了持續深耕大陸市場外，同時也加快擴展美國及東協兩大市場佈局，其中美國市場更是重中之重，並以開放地區合盟模式，擴大「快樂檸檬」品牌在北美茶飲市場的佔有率，目標北美市場三年內要挑戰200店。

對於今年營運規劃，雅茗-KY提出三大成長曲線。在主要成長曲線的茶飲本業上，今年全年至少新展300店門店的目標不變，目前快樂檸檬覆蓋大陸196個城市，一線、二線城市覆蓋率達90％，而在一、二線城市布局完整後，展店重心轉移至人口規模更廣大的三、四線城市，去年起已陸續透過各地渠道商布局下沉城市，配合大陸政府擴大內需策略，茶飲仍具有極大的開發潛力。

此外，雅茗-KY今年初更啟動新零售計畫，與知名飲料廠商異業結盟，打造「快樂檸檬利樂包產品」，並在線下及線上同步販售，通路涵蓋大陸市場多個超商、自動販賣機、知名電商平台等，產品線可更深入消費群，為顧客提供更快速便利購買方式，成為另一營收成長動能。

雅茗-KY強調，在茶飲本業、供應鏈整合、投資合盟等三大成長曲線加持下，今年力拚營收與獲利表現要達到108年的高檔水準，為今年營運再創新高打下厚實基礎。

(中時 )