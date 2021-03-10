美國、日本、印度和澳洲12日將首度舉行「四方安全對話」領袖峰會，一位美國高層官員表示，峰會擬宣布財政協議，支持在印度增產2019冠狀病毒疾病疫苗，以供東南亞國家使用。

這位匿名官員今天告訴路透社，這將是美國、日本及相關國家之間的財政協議，重點是讓印度的藥廠和機構為美國諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）與嬌生公司（Johnson & Johnson）承製疫苗。

「四方安全對話」（Quad）由美國、印度、日本與澳洲所組成。官員說，四方會談倡議的目標，在於減少生產積壓、加速施打作業，並擊退一部分的新型冠狀病毒突變。

他說：「其構想是：愈快接種疫苗，就愈有可能阻止病毒突變；因此，增產作業今年稍晚就可上路；這將可實質增加我們的總體產能。」

這位官員補充說，在印度額外增加的疫苗產能，將供應東南亞國家接種使用。

印度曾敦促其他四方安全對話成員國投資印度的疫苗產能，以抗衡中國日益擴大的疫苗外交。

(中央社)