印尼雙胞胎兄弟艾萬達、艾文迪娶了一對同樣是雙胞胎的姐妹花菈妮與麗娜，2對夫妻婚後同住一個屋簷下，還真的發生認錯人的糗事。

印尼一對雙胞胎兄弟2月時娶了一對同樣是雙胞胎的姐妹花，2對夫妻婚後同住一個屋簷下，還真的發生認錯人的糗事。

綜合英國《太陽報》（The Sun）、雅加達椰子網（Coconuts Jakarta）報導，印尼爪哇島西爪哇省（West Java）雙木丹縣（Sumedang）20歲男子艾萬達（Ellwanda Julianop Hidayat）在學校認識了19歲女孩菈妮（Rani Nurhaeni）後開始交往。

艾萬達的雙胞胎兄弟艾文迪（Ellwindi Junianfi）表示希望也能遇見和菈妮一樣的女孩，於是艾萬達及菈妮介紹了雙胞胎姊妹麗娜（Rina Nurhaeni）給艾文迪認識，兩人後來也順利墜入情網。

艾文迪回憶說，剛開始交往時，麗娜和菈妮經常捉弄他、互換身份，害得他經常認錯人。

印尼雙胞胎兄弟艾萬達、艾文迪娶了一對同樣是雙胞胎的姐妹花菈妮與麗娜。

現在兩對情侶已經在2月27日一起完成終身大事，雙胞胎兄弟的父親希達雅特（Nopi Hidayat）回憶，剛開始艾萬達先帶菈妮回家見父母，表達結婚的念頭，後續艾文迪也帶麗娜回家說要結婚，希達雅特說當下嚇了一大跳，還以為兄弟倆和同一個女孩交往，後來才知道原來菈妮和麗娜也是雙胞胎。

現在2對小夫妻同住一個屋簷下，艾文迪坦承有時還是會搞混，原本以為是在和菈妮說話，最後才發現對方是麗娜。

印尼雙胞胎兄弟艾萬達、艾文迪娶了一對同樣是雙胞胎的姐妹花菈妮與麗娜，2對夫妻接受當地電視台節目專訪，成為家喻戶曉的知名夫妻。

2對雙胞胎夫妻本月初也接受當地電視台「Trans TV」的節目專訪，成為全印尼家喻戶曉的知名夫妻，他們表示對於現在的生活感到滿意。

(中時新聞網)