於日本Falcom慶祝成立40周年之際，作為Falcom重要夥伴，宇峻奧汀今(10日)公佈與智寶國際聯合取得Falcom旗下《英雄傳說:閃之軌跡》的動畫與遊戲權利，同時結合全球動畫發行商 Funimation等公司計畫籌組全球化專案製作團隊，改編《英雄傳說:閃之軌跡》成全新系列TV動畫與遊戲。宇峻奧汀持續推動遊戲IP泛娛樂，期待此次遊戲與動畫串聯合作，創二次元IP高峰。

Falcom社長近藤季洋在40 周年紀念舉辦直播節目中正式宣佈，《英雄傳說：閃之軌跡》系列將改編為電視動畫作品，近藤社長表示:他與Falcom的全體成員都很期待看到在遊戲中沒有能描繪的故事在動畫中會有如何精彩的演出。

《英雄傳說》自1989年初代上市以來，就已其峰迴路轉的劇情，加上深刻的人物刻劃，被日本玩家票選為三大RPG之一，一舉躍上RPG玩家心目中的神作。 從2004年起推出《軌跡系列》開創了《英雄傳說》全新的故事，並加入多種多樣化的戰鬥方式，深受玩家喜愛，截至目前為止，《軌跡系列》總銷量超過了550萬套。

延續《英雄傳說 軌跡系列》的「導力」世界觀。《英雄傳說 閃之軌跡》以塞姆利亞大陸西部的軍事大國埃雷波尼亞帝國作為舞台。 描述托爾茲軍官學院特科班「VII班」的年輕主角群們，親身經歷在革新派與傳統貴族勢力的衝突中，遊戲中故事以士官學院生「黎恩·舒華澤」為中心展開，而動畫將以《閃之軌跡》系列為基底，描寫塞姆利亞大陸西部的故事，對原先的劇情進行了全新展開。

《英雄傳說:閃之軌跡》動畫與遊戲權利 宇峻奧汀、智寶國際聯合取得。(圖/遊戲公司提供)

宇峻奧汀董事長劉信首次透露 : 很高興在Falcom慶祝成立40周年之際，能再次與智寶國際合作，並攜手Funimation及日本動畫製作公司一同展開《英雄傳說:閃之軌跡》全新動畫。《閃之軌跡》動畫除了原作角色之外，將會加進新角色新劇情，共同演繹出原作奇幻的世界觀，希望打造出讓遊戲粉絲喜愛的動畫作品，未來宇峻奧汀也將推出《閃之軌跡》動畫之全新遊戲，請大家敬請期待!

智寶國際的執行長鄧橋表示：繼與宇峻奧汀合作《幻想三國誌》IP動畫期間，奠定良好的合作關係，雙方對於堅持高品質IP原則非常有共識，能和宇峻奧汀這樣有熱情有能力的夥伴及SONY旗下Funimation 一起開拓全球市場，我們也期待《英雄傳說:閃之軌跡》動畫能夠獲得更多沒玩過遊戲的人喜愛。

宇峻奧汀自推動遊戲IP泛娛樂化佈局以來，除將台灣自有IP發揚光大外，一直到引進海外經典IP改編成遊戲或製作動畫等，宇峻奧汀持續在國際市場上踏實穩健的經營，期許憑藉著動畫與遊戲研發的合作模式，與夥伴一起走出台灣動畫與遊戲的新高度。

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