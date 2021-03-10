台東縣去年在富山漁業資源保護區放流了51顆硨磲貝，經過1年保育，目前仍存活47顆，存活率高達9成。（台東縣政府農業提供／蔡旻妤台東傳真）

被列為國際保育的硨磲貝，因人為採捕造成數量快速減少，雖然國內尚未列入保育，但台東已超前部署進行復育，台東縣政府2020年在富山漁業資源保護區放流了51顆硨磲貝，經過1年保育，目前仍存活47顆，存活率高達9成，且明顯長大，保育人員興奮表示：今夏可望見到硨磲貝產卵。

台東縣府與海洋委員會合作在台東縣卑南鄉富山漁業資源保護區陸續野放共51顆硨磲貝，由富山漁業資源保護區志工監測成長狀態，近日調查發現成長狀況良好，監測存活47顆，而且已從20公分大長到30公分。

「要平安長大喔！」台東縣長饒慶鈴與富山國小的學童在2020年3月底，將一顆顆幼貝各別放入塑膠籃，再堆進石頭增加重量，交由潛水人員送到海底，從澎湖來的硨磲貝住到新家，恢復台東海域硨磲貝生態。

志工陳世岳表示，他們每天都在硨磲貝生長的礁石區巡邏，並且記錄生長狀況，目前硨磲貝已適應當地的礁石環境，存活47顆，再加上原生11顆硨磲貝，今年夏天應有機會看到硨磲貝產卵。

縣府農業處長許家豪則說，今年會再度與海洋委員會攜手合作，放流更多硨磲貝，逐漸恢復族群數量後，提升漁業資源觀光價值。

據了解，野放到台東富山海域的是在澎湖復育的亞成貝，經過DNA比對，與台東海域相同，所以拿來野放。硨磲貝是海中大型的貝類，顏色鮮艷，有海中玫瑰之稱，被華盛頓公約列入保育物種，但國內尚未列入保育。台東縣復育存活率達到9成以上，已成為本島第一個硨磲貝復育成功的地區。

(中時 )