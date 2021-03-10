大陸外交部長王毅7日在記者會上聲稱，中國政府在台灣問題上沒有妥協餘地，沒有退讓空間，「兩岸必然統一」，並敦促美國總統拜登確實恪守「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」。我陸軍退役少將于北辰表示，「九二共識」4個字的重要性，在於建築兩岸問題的防火巷，只要有九二共識，王就不會對台灣說出如此嚴厲的話。

大陸國防部新聞發言人吳謙，8日在大陸十三屆全國人大四次會議表示，2021年大陸全國財政安排國防支出預算1兆3795.44億元人民幣（約新台幣5.8兆元），比上年預算執行數增長6.8%。軍費當中，有一部分是為了應對民進黨當局堅持「台獨」分裂立場帶來的國土安全風險。他警告，民進黨當局挾洋自重，妄圖「以武謀獨」，十分危險。

于北辰8日在政論節目《新聞面對面》表示，王毅之所以要把話說得這麼狠，因為他是外交部長，他必須給帶給台灣強大的壓力，重申大陸面對台獨「絕不會妥協」、「就是要統一」的決心，目的除了要讓大陸人民的情緒有個出口，主要還包括強調「一個中國」、「美國不要來干預」、「這是全中國人民的期盼」三大重點。

于北辰指出，王毅話語中其實暗藏一個防火巷，那就是「一個中國」。為什麼「一個中國」別有玄機呢？因為這可以解釋成中華民國，也可以解釋成中華人民共和國，這就是為什麼「九二共識」重要的原因。于直言：「如果有九二共識，王毅不會講這種話。」

(中時新聞網)