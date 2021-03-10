工業電腦大廠研華(2395)今日召開法說會，展望2021年首季營運，在假設平均匯率28.3元狀況下，集團預期合併營收將落於至4.3～4.5億美元（約新台幣121.69～127.35億元），毛利率估維持38～40％區間、營益率則落於16～18％區間不變。

以此推算，研華首季合併營收估季減0.34～4.77％、但年增7.96～12.98％。研華指出，首季接單動能相當強勁，但成長動能受零組件缺料及供應期延長狀況加劇影響，預期對第二季營收仍有5～10％的遞延影響。不過，目前對第二季及下半年展望仍審慎樂觀。

研華綜合經營管理暨財務長陳清熙表示，由於接單動能持續轉強，預期首季營收將可年增達雙位數百分比。三大區域中以大中華區動能最強，主要受惠基期較低的中國大陸營收可望年增達5成，台灣為個位數成長。北美及歐洲仍受疫情牽制，營收估個位數年成長。

其他地區方面，陳清熙預期首季新興市場普遍可望繳出雙位數年成長，其中以拉美、俄羅斯、土耳其、以色列動能最強。東北亞地區則以韓國表現續佳，首季可望繳出雙位數成長，日本市場則預計持平。

以事業群觀察，陳清熙指出，工業物聯網（IIoT）可望強勁反彈，主因中國大陸市場新基建帶動交通、能源、工廠智慧化等需求成長強勁，且比較基期較低，可望年增達40％。智能物聯網服務事業群（SIoT）醫療產品受專案帶動大增，但零售市場持平，表現估符合預期。

嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）預期首季將持平，主因醫療／IEM相關專案帶動嵌入式板卡及系統需求，但博弈及顯示等周邊仍處低檔、未見起色。設計製造服務事業群（DMS）的物聯雲事業群（CIoT）估年增20～30％，應用電腦事業群（ACG）則因專案結束估年減15％。

研華嵌入式物聯網事業群總經理張家豪指出，研華自去年第四季接單開始回溫，領先出貨達20％，今年1、2月持續增溫，加上出貨天數減少，接單及出貨比擴大為1.52，創下歷年新高，顯示客戶及市場需求轉強，預期首季接單可年增達50％。

不過，張家豪指出，去年第四季市場便已出現零組件缺料及供應期延長狀況，今年以來狀況持續加劇，目前主要零組件的新訂單交期，已延長2～12周不等，影響研華首季營收成長動能，並預期對第二季營收仍有5～10％的遞延影響。

張家豪表示，研華自去年第四季起已積極展開各項因應措施，包括採購部分除針對未來一年訂單需求，要求供應商提前保留產能備料，同時也已進行市場掃調料滿足急單，並積極導入交期短替代料。產品部門透過更換替代料件，並盡速送客戶認證同意。

同時，研華業務部門則與客戶確認1年內的中長期訂單，啟動備貨程序。董事長劉克振認為，今年首季接單狀況「史無前例」的強勁，雖有廠商因應缺料提前下單或overbooking（重複下單）可能性，但整體而言，對今年營運恢復成長仍樂觀看待。

(時報資訊)