美國科技股絕地大反攻，帶動日韓等亞股早盤開高，台股亦跟上多方步伐一度大漲逾百點，最高攻抵15986點，距離萬六關卡僅一步之遙，惟晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)在信心不足下回吐漲幅，權值大咖大立光(3008)、聯發科(2454)翻黑下挫削弱多方士氣，指數一度往平盤靠攏，盤面上由DRAM族群南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344)及塑化、金融股扮演撐盤要角，終場加權指數上漲58.58點為15911.67點，重返五日線，成交值縮為2600.11億元。今日外資(不含外資自營商)賣超38.1951億元，投信買超8.1804億元，自營商賣超21.8392億元，三大法人賣超51.85億元。

美國科技股強勁反彈，激勵晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)早盤回神，惟在買盤後繼無力下僅勉力收紅，其餘重量級權值股大立光(308)、聯發科(2454)遭空頭打壓雙雙收低，股后矽力-KY(6415)在外資狂升目標價至3326元激勵下強攻漲停，助威IC設計高價族群信驊(5274)、祥碩(5269)與譜瑞(4966)紅光滿面。記憶族受惠旺宏(2337)、華邦電(2344)2月營收創下歷年同期新高，偕南亞科(2408)股價同步勁揚。特斯拉隔夜跌深反彈收復600美元，激勵概念股茂達(6138)亮燈漲停漲停站上百元大關，帶動元山(6275)、巧新(1563)、定穎(6251)、匯鑽科(8431)、強茂(2481)等火力全開。

台幣近期回貶重見「28」，有利壽險業避險成本續降，加以市場預估FED將在9月進行縮表，內資法人看好壽險業今年營運前景。壽險金控股近期獲外資加碼，新光金(2888)、中信金(2891)、開發金(2883)及國泰金(2882)今日股價相對有撐，其餘金融股國票金(2889)、玉山金(2884)亦人氣沸騰。紡織股王儒鴻(1476)釋出全年營收拚高雙位數成長樂觀訊息，在外資圈普遍正面看待下，今日跳漲逾3%，改寫5年高價，股后聚陽(1477)在法人看好Q1淡季不淡，今年營運展望樂觀加持下跟進彈漲5%。塑化股龍頭台塑(1301)受惠國際原油及石化原料價格大漲，上修第1季營收預估將比去年第4季成長，本業獲利可望創新高，帶動股價強漲近2%登波段高，二線族群台聚家族Q1營收獲利可期，台達化(1309)、台聚(1304)、華夏(1305)全面勁揚。

外資在台股提款不手軟，今日續賣超38.19億元，累計連五日賣超達1024.74億元。台股短線急跌千點後，仍待外資賣超縮減後展開技術性跌深反彈，短線醞釀反彈契機，本周若外資轉為買超，台股有望再挑戰萬六關卡。5日RSI為44.8，10日RSI為48.62，9日K值為28.48，9日D值為31.54，20日乖離率為-0.72。美股隔夜反彈，惟亞股早盤多衝高回落，衝擊台股跟著回吐漲勢，所幸權王台積電(2330)最後一盤湧進7千多張大單逆轉翻紅，拉升台股重返15900及五日線。目前台積電遭月線反壓、上攻無力，台股也尚未站回月線及萬六大關，短線陷入震盪整理，台積電若能站上600元，可望對台股注入強心針，再掀一波攻勢。

近期電子跌勢稍減緩，傳產龍頭和金融股撐盤下，台股暫看15,600點到萬六間震盪，如以台股過去只要強勢股明顯轉弱，大盤就易跌難漲特性，即便傳產金融補漲，但如電子股持續弱勢，傳產和金融股輪漲後也將面臨修正壓力。目前市場聚焦，上市、櫃企業的去年財報將在3月底陸續出爐；而2021年首季營運看起來會比上季更上一層樓，加上第二季展望仍佳，使今年Q1財報仍可望相對亮麗，對盤勢回歸基本面，一步一腳印登高仍審慎樂觀，包括原物料缺貨、零組件漲價、高成長兼高殖利率概念等股可逢低布局。

(時報資訊)