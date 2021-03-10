群光(2385)去年毛利率及營益率雙升，今年各產品線將以數位影像的成長動能最強。今年首季營收可望年增3成，創歷年同期單季新高。法人認為，群光今年的宅經濟終端需求可望延續，全年營收上看千億元，毛利率和營益率年增拚雙成長。

在新冠肺炎疫情影響下，宅經濟大舉提升NB、Chromebook、Gaming PC以及Tablet的需求，而且至今需求仍然強勁，尤其Chromebook在Learn from Home的趨勢下，需求十分暢旺，各個相關供應商均卯足全力衝刺產能。去年群光營收中，影像占比約24%，鍵盤約37%，電源供應器約30%，網通約5%；今年影像的營收占比可達26~28%，主要受惠於智慧居家，AI健康和企業視訊、監控和泰國廠完工等因素。

根據IDC最新研究報告顯示，Tablet去年成長13.6%，緊追NB的26.4%高成長率。法人表示，群光鍵盤市占率長駐全球第一名，NB、Chromebook、Gaming以及高價的Tablet鍵盤均為市場領導者，預期今年在產能滿載的情況下，亦將大幅受惠。

在AIOT萬物聯網的趨勢下，影像成為大數據中重要的資料來源，從影像資料中可萃取資訊進行分析，輔以AI應用在家庭、車輛、醫療等眾多領域中，因此越來越多的AIOT裝置需要裝設眼睛，也就是影像模組。群光長期佈局影像產品，應用在智慧家庭的智慧門鈴、IP Cam等消費性產品均獲得國際一線大廠肯定。

法人透露，群光未來影像產品組合預期將往高附加價值推進，推出專業AI影像產品並進入新的應用市場，例如高階的商用監控市場、運用於車隊管理的駕駛監測系統(Driver Monitoring System, DMS)、智慧影音會議系統以及醫療影像產品等，預期群光影像產品組合將更全面，兼具高端專業性以及大眾消費性產品，展現群光在影像產品的堅強研發實力。

(時報資訊)