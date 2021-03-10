據悉，韓國LG能源解決方案(Energy Solution)將在2023年，有可能為美國特斯拉電動車大廠製造高效能車用電池，產線地點可能選在美國或歐洲。但特斯拉還在考慮，是不是要把LG的電池供貨順位，拉升至中國大陸之前。

上周，LG能源解決方案曾經透露，計劃在美國建一家廠房，用來生產電動車用與儲能系統用的電池，以滿足美國當地與全球客戶所需。當時，這家韓國電池製造商並沒有點名潛在客戶是誰，不過據推敲，就是暗指特斯拉。

特斯拉老闆馬斯克（Elon Musk）於2020年9月曾宣布要自製電池，迫使上游供應商如LG與Panasonic等，若不快點採用尚未成熟的技術來製造的話，可能會面臨長期失去這位大客戶的風險。

據悉，LG化學(LG Chem)的子公司LG能源解決方案，已打造出4680型全新圓柱電池樣本。不過未臻完善下，還得面對種種高科技與大量生產的挑戰。

LG能源解決方案計劃在全新建立的美國廠內，生產4680型圓柱電池，並供應給特斯拉在歐洲柏林超級工廠使用。此外，西班牙也是特斯拉歐洲廠的候選地點之一。

增加電池續航力是正確的選擇，但LG從未量產過這種大型圓柱電池。但因為特斯拉是大客戶，故LG可以冒險一試。

雖然特斯拉還沒有下單給LG，這種尚未完全開發的4680型新電池。目前，2170型是特斯拉用在中國大陸生產的Model 3與Model Y主要電池組系列。

無論是LG或者是特斯拉，都不願評論前述報導。

特斯拉2020年9月宣稱的4680型電池開發計劃，主要目的是降低生產成本，提高電池效能，並增加續航力道。若新電池一旦開發完成，也將幫助特斯拉電動車大規模產量。

美國加州是新型電池研發基地，量產地點則選在美國德州與歐洲德國。

馬斯克表示，特斯拉最與電池供應商討論4680型電池進度。特斯拉目前在使用的車用電池，還會再使用個幾年，不過會慢慢進行淘汰。

韓國LG目前已向中國大陸特斯拉廠供應小型電池組，同時，中國大陸同業寧德時代（CATL）也是。日本Panasonic已與特斯拉合作，在美國內華達州里諾市(Reno, Nevada)附近建立了一座50億美元的超級電池工廠。LG目前在美國俄亥俄州洛斯敦(Lordstown, Ohio)，與通用汽車有家23億美元的合資公司，用於生產未來通用汽車的袋狀式電動車電池。

通用汽車表示，正考慮與LG建立第二家美國電池工廠。

LG和通用汽車罕見大方公開彼此合作計畫，是LG與韓國同業在美國對簿公堂後，美方判決LG勝訴，但SK Innovation希望還有機會翻盤的判決後所公布的。因為輸了這場官司的SK Innovation，可能無法再供應電池產品給美國福特汽車與德國福斯汽車。

特斯拉強勁對手Lucid Motors也與LG化學訂下數年供貨協議，並與特斯拉一樣，也正考慮是否生產自家電池。

至於日本Panasonic計劃從4月1日開始的2021新財年，將在日本試產4680型電池。不過，Panasonic與特斯拉尚未表明將共同合作製造4680型電池。

倫敦調研機構Benchmark Mineral Intelligence認為，在大量與快速生產電池方面，特斯拉若不與別人策略聯盟的話，這家電動車大廠的原定量產時程將會嚴重推遲。

(時報資訊)