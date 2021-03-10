國民黨主席江啟臣下午在中常會發表談話。（趙婉淳攝）

國民黨昨赴中選會遞交「反萊豬」與「公投綁大選」雙公投各逾52多萬份連署書，黨主席江啟臣今天表示，接下來著手規劃下一階段的工作時程，不但要密切留意目前進口豬肉的食安品質，也將結合關心食安、關心台灣畜牧產業發展的民團、關注台灣民主發展的專家學者，持續說明這兩項公投的必要性。

國民黨主席江啟臣與國民黨立委林為洲兩位領銜人，昨戴了4輛卡車裝載的共105萬份第二階段連署書，向中選會送件，呼籲中選會秉持公正客觀進行審查。

距離8月28日公投投票還有5個半月，江啟臣下午在中常會上表示，未來將著手規劃下一階段的工作時程。不但要密切留意目前進口豬肉的食安品質之外，也將結合關心食安，關心台灣畜牧產業發展的民間團體、關注台灣民主發展的專家學者，持續說明兩項公投案的必要性。

江啟臣說，國民黨將透過各種管道，號召公民在8月28日，走出家門，走進投票所，用公投選票，否決蔡英文總統去年8月28日的突襲開放，收拾萊豬進口的殘局，以及用公投選票，重新決定人民行使公投權的方式。

(中時 )