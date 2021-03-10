克里夫蘭印地安人隊兩名強打者拉米瑞茲（Jose Ramirez）、雷耶斯（Franmil Reyes），日前因違反防疫規定，私自外出用餐和理髮，被球隊送回住處隔離。美媒《ESPN》今（10）日報導，兩人已解禁並歸隊，今天重新加入訓練，預定明天會在春訓熱身賽上場；而拉米瑞茲是正選三壘手，長打能力強，恐會影響台將張育成的出賽空間。

雷耶斯上周五（美國時間）在與芝加哥小熊隊比賽結束後外出理髮，然後與拉米瑞茲等人一起到外面餐廳吃飯，違反大聯盟防疫規定，接著便被送到春訓基地附近的臨時住所隔離。去年7月初球季尚未開賽時，雷耶斯跑去參加國慶趴且未戴口罩，還被社群媒體刊出，這次算是再犯。

兩人後來經過PCR檢測後均呈陰性反應，於是獲准歸隊，今天並且發表誠懇聲明，總教練法蘭柯納（Terry Francona）則說，所有關於球員紀律的紀錄都會被留下，不過球團顯然已經原諒他們。

28歲的拉米瑞茲是多明尼加人，印地安人隊先發三壘手，去年出賽58場，繳出打擊率2成92、17支全壘打、46分打點的成績，甚至還有10次盜壘成功，幾乎是不動的三壘手。而他歸隊後，目前手感正熱的張育成，出賽空間恐怕會被壓縮。

至於雷耶斯大都擔任指定打擊（DH），去年出賽59場，打擊率2成75、9轟、34分打點，前年曾有23轟的紀錄，而且他才25歲，還有成長的空間。

(中時 )