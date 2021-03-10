我國疫苗採購有無新進度？衛福部長陳時中今天在例行記者會中表示，所有採購都維持原先公布的時程進行，另針對下批AZ疫苗到貨是否會等超過16周？他也相當有把握，強調不會有這樣的事情發生，一切都在我們的計畫中。

陳時中日前曾多次表示，我國目前已掌握2000萬劑的新冠疫苗，其中有1000萬劑為AZ，500萬劑莫德納，另有476萬劑為COVAX分配，目前也積極向高端、聯亞兩家疫苗廠洽購，規劃用500萬劑採購加500萬劑開口合約的方式進行。

今在中央流行疫情指揮中心例行記者會中，陳時中被問到下一批的AZ疫苗是否會超過16周？屆時首批接種人員可能得面臨重新接種，但陳時中認為，不會有這樣的事情發生，因為一切都在指揮中心的掌握中。

至於其他家疫苗的採購進度為何？BNT疫苗是否有新進度？陳時中強調，時程維持與先前所公布的相同，也就是最快年中起會陸續到貨，有好消息會再向大家報告。

我國上周取得11.7萬劑的AZ疫苗，陳時中打算先供應11.7萬人接種第一劑，但近期有專家認為，短期內擴大施打單劑疫苗，會加速病毒的變異速度，但陳時中說，這是少部分的報告內容，國內施打計劃不會有任何變化，仍以現有的多數報告為準。

發言人莊人祥也指出，今年1月29日至2月2日曾對基層醫護人員進行調查，發現有65.2％的人願意接種，陳時中也補充，將繼續展開相關的意願調查。

有關大陸方面率先推出疫苗護照，台灣未來是否可能跟進？陳時中則表示，這部分可以參考，但我方不會引用。

(中時 )