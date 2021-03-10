3月10日清晨5時許，第一一岸巡隊彌陀安檢所獲報，有民眾在彌陀漁港港區疑似落水。圖為落水女子遺留的機車與拖鞋等物品。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

3月10日清晨5時許，有民眾至第一一岸巡隊彌陀安檢所報案，指在彌陀漁港港區有1名女性民眾疑似落水。安檢所隨即派人前往察看，並通報警消單位協助處置，於清晨6時救起這名女子，無生命徵象，送醫不治。

彌陀安檢所接獲通報後，立即派遣1車2員趕赴現場，發現現場留有一輛機車，及個人行動電話等物品，而未發現該落水民眾，隨即於港區周邊水域展開協尋，並通報當地警消人員協助處理。

後來，漁船「得Ｏ」號返港時向安檢所通報，於彌陀漁港港區航道中間水域發現疑似落水民眾，隨即由安檢所人員協助確認位置後，通報彌陀消防分隊救生艇前往救援，並合力將其救援上岸。

該落水女子無生命跡象，立即送往國軍高雄總醫院岡山分院救治，經搶救無效，後續由岡山警分局彌陀分駐所辦理後續相驗事宜。

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