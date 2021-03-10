台北市議員徐巧芯揭露大巨蛋工地的吊掛鋼筋在7日上午8點，竟鬆脫從高處滑落，直接砸向馬路、壓垮圍籠護欄，北市勞動局今下午緊急舉辦記者會，北市勞動局指出，承攬商睿億工程違反「使用錯誤的機具吊運鋼筋」和「吊運鋼筋鋼索強度不夠」共開罰6萬元；承包原事業單位邦興營造因「未善盡監督指揮管理」遭罰3萬元。

大巨蛋吊掛鋼筋鬆脫議題引發關注，北市勞動局指出，承攬商「睿億工程」因使用錯誤的機具「挖土機」來吊掛鋼筋以及「吊運鋼筋鋼索斷裂，對於起重機具所使用的吊掛構件，未使其具足夠強度」違反職業安全衛生設施規則，各罰3萬元；而承包原事業單位「邦興營造」則因「未善盡監督指揮管理」，罰鍰3萬元。

台北市副市長黃珊珊表示，大巨蛋工程將比照環南改建工程，架設即時影像轉播，讓全民監控，大家都能看到現場工地狀況。

北市勞動局長陳信瑜說，大巨蛋光復南路路型改善工程總計被罰9萬元復工後會將大巨蛋列為「高風險工地」，每周檢查一次，並要求大包商「邦興營造」每天派員監督。

台北市體育局大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，依照契約規定，遠雄必須負責工地安全和場地設施安全，如果違反規定契約會是一個缺失事項，已要求遠雄改善，未來如有同樣事情再發生，而未通報就會立即開罰。

北市建管處長劉美秀表示，施工日誌的部分其實沒有規定申報程序，全國其他縣市規定都在完工時提交，而北市府去年已修正5億以上的案子需在會勘前一日提交。

媒體追問如遠雄不願配合架設即時影像如何處理，北市副市長黃珊珊表示，即時有很多角度，遠雄不配合也有辦法處理，大型一定規模的工程，都應該有即時影響設置，營造才會更小心；至於工程何時復工，黃珊珊說，會要求遠雄提復工計畫，完成檢查機制、確定強度後才會復工，並列為高風險工地。

(中時 )