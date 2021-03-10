因應科技發展及社會環境變遷，勞動部已於110年1月20日發布修正技能檢定相關規定，除可攜帶各式機型的電子計算器外，針對報名後在測試當天遇到特殊情形無法應試者，明定相關退費項目及額度，其次亦配合術科測試型態調整及試務管理需求，修正相關試場規則，以維護試場秩序，保障應檢人權益。

勞動部勞動力發展署表示，配合產業技術不斷創新，技能檢定學科測試內涵已朝專業知識評量方向進行試題命製，故電子計算器不再需要限制廠牌及型號，應檢人日後可依個人需求攜帶各種計算器進場應試；另為健全合理退費機制，已將學、術科測試當日正好遇到兵役徵集或點閱（教育）召集、分娩、結婚等無法參與應試特殊情形納入退費項目，只要符合條件規範，都可以向發展署技能檢定中心申請退費。

發展署進一步表示，除針對應檢人權益進行法規鬆綁外，為落實維護試場秩序及完備測試疑義處理程序，本次法規修正亦同步針對相關應試規則進行檢討，修正重點包含不得隨身攜帶行動電話、穿戴式裝置等設備，即使關機也不可以放置於抽屜、桌椅或座位旁；另針對學科採電腦線上測試，如對試題或試場環境有疑義者，應立即當場提出，否則事後不予處理等規定，希冀強化相關規定後，有助於提升技能檢定公平性及公正性。

發展署再次提醒，本年度全國技術士技能檢定第1梯次學科測試將於3月21日舉辦，應檢人在熟讀專業科目之餘，更應瞭解應檢須知及試場規則等相關規範修正情形，避免輕忽新規定，影響個人權益。

(工商 )