日化用品塑膠包材廠永裕（1323）因消費力道回溫、出貨動能放大，2月營收2.44億元，年增11.57％，創歷年同期新高；前2月營收5.23億元，年增14.63％。永裕表示，配合延續高附加價值產品的佔比持續優化、製程自動化及強化兩岸精實管理，提升生產效率、降低人力成本，今年業績、獲利更上層樓。

此外，永裕已將相關Bio生質塑料、PCR改質複合材料、減碳複合材料等環保材的開發、替代料、減重瓶與回收材的改質再利用等之研發成果行銷予客戶，並已陸續出貨中，蓄勢擴大耕耘國內外綠色經濟的環保商機。

永裕指出，新年度或仍會受到此波疫情影響業績表現，但後續應可持續受惠顏值經濟帶動的化妝、保養消費及環保材帶動的商機。增購的設備連線「軟管FLEXO印刷機台」配合各式自行研發的專利色母，除可整合各工藝二次加工的製程，提升生產效率外，並能提高包材質感，滿足國外品牌商下單需求，更優化獲利結構。

永裕中國市場除擴大現行滴眼劑容器產線，增設的疫苗品容器產線已順利進入量產，新增含藥級日化容器系列及劑型開發，料可注入高端生技包材的行銷能量。至於浙江新廠第一期工程順利推進中，預計完工、投產的時程為2022年/Q1完工、2022年/Q2投產。

(工商 )