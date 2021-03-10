桃園市基層農會10日起連續3天舉辦理事長、常務監事及總幹事投票選舉，由蘆竹、桃園、楊梅及大溪區農會先行舉辦，其中蘆竹農會新任3巨頭由理事長黃教陽、常務監事錢得勝及總幹事陳春郎組成，選舉過程和平順利，並無較大震動。

蘆竹農會10日上午舉行新任理監事會議，並進行理事長、常務監事及總幹事均同額競選及遴聘，前任理事長錢得勝已連任2期、滿屆卸任，同時轉任常務監事，而前任的常務監事黃教陽則轉任理事長，陳春郎則再度受遴聘總幹事一職。

蘆竹農會選舉，9位理事包括黃教陽、徐垂勇、洪丁貴、劉勝全、黃永松、陳進福、郭啟漢、許日昌、莊守智及3位監事錢得勝、鄭健智、劉福勝等人全數出席，黃教陽、錢得勝分獲理事9票、監事3票全部支持當選。

另陳春郎同時也獲得理事9票全額通過，繼續擔任總幹事的職位，據悉陳春郎已擔任蘆竹區農會5屆總幹事，時間長達20年之久，目前將邁入第6屆任期，也是桃園市各區農會最資深的總幹事，因任職多年，深受蘆竹區農民喜愛、支持，而今年蘆竹農會3巨頭的選舉過程相當和平、順利，並無較大的變動。

(中時 )