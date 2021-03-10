苗栗縣警局10日下午在苗商舉辦重車內輪差危險性示範講習，將重車開進校園實際示範。（苗栗縣警局供提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局10日下午在苗商舉辦重車內輪差危險性示範講習，將重車開進校園實際示範。（苗栗縣警局供提供／謝明俊苗栗傳真）

為加深學生對「大型車視野死角與內輪差」潛在危險認知，苗栗縣警局交通隊與苗栗監理站、民營駕駛訓練班，10日下午在苗商舉辦「校園大型車內輪差與視角體驗」交通安全宣導活動，透過互動體驗活動，幫助學生加強道路交通安全觀念，教導他們自我保護的能力。

10日下午的示範活動，是先由苗栗縣警局教官講授路權、自行車、行人、無照騎車等交通安全觀念，搭配播放交通事故影片案例及講解該事故發生緣由。接著，實地向學生解說大型車輛內輪差與視野死角特性，並讓學生坐在大型車駕駛座，並以駕駛人的角度觀看左、右照後鏡的死角範圍，動態示範大型車內輪差區，讓學生深刻體認遠離大型車輛重要性。

鑑於近日台61線西濱快速公路接連發生多起大型車輛交通事故，為使警察同仁熟悉取締大型車輛技巧，特別協調苗栗縣汽車貨運商業同業公會提供營業貨運曳引車，附掛第五輪半拖車及普通大客車等2部大型車輛，於現場同步辦理執法技巧講習。

講習內容包含介紹車輛機件及功能、說明總載重量限制規定、法定胎紋深度檢查、操作行車輔助影像技巧、判別行車紀錄紙張顯示資料、取締各項交通違規行為態樣等。

交通隊長林炎巨表示，學生於上下課放學或課後行走在道路上，或是騎乘腳踏車、機動車輛時，在缺乏避讓大型車觀念下，忽略道路上大型車靠近及察覺危險性，以為大型車駕駛在路上應該看得到自己，因而失去對大型車的警覺心，實際上大型車轉彎時會產生內輪差及視野死角相較特別多、煞車距離較長等特性，一不小心可能就進入危險範圍內，因而發生重大交通事故。

苗栗縣警局局長周煥興指出，提醒學生在道路上行走或騎乘腳踏車時，看見大型車要保持安全距離，絕對不要靠近大型車輛，遇到大型車過彎時，建議將車輛停在大型車後輪的後方，等大型車完全過彎後，確認安全再繼續行駛。因為大型車前後左右方向都有駕駛看不到的盲區，這些都是危險區域，希望學生藉由親身體驗加深對「大型車視野死角與內輪差」的防禦觀念。

(中時 )