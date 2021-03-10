不分大小咖一律斬草除根 全國大掃黑逮823人

近期街頭聚眾鬥毆、押人、槍擊等暴力犯罪頻傳，雖然原因多為幫派衝突或私人恩怨，警方也迅速破案，但為淨化治安，穩定民心，展現警方對於「幫派犯罪零容忍」的決心，警政署長陳家欽指示規劃全國性同步掃黑行動。

警政署自3月3日起至10日止，聯合台灣高等檢察署執行今年第2次全國同步掃黑行動，動員全國警力1萬1221人次，搜索臨檢幫派依附場所2437處，檢肅到案首惡35人、手下成員185人，另查緝幫派分子涉嫌各類刑案223案603人，掃蕩期間總計查獲35個犯罪組織，幫派分子823人，並查扣各式槍支26把、各類毒品87公斤，幫派隱身特定政黨2件10人。

陳家欽為有效打擊組織犯罪，親自召開「分區治安會議」，要求各縣市警察局長、分局長及刑警大隊長，全面深入清查轄區幫派勢力，重新思考有效作法；陳家欽表示，除針對近期矚目案件指示迅速偵破，更要求揪出幕後主嫌，深入挖掘犯罪組織賴以維生行業及據點，斷其金流，澈底瓦解犯罪組織，且不論嫌犯在幫派的地位如何，只要對社會造成危害，不分大小咖都要掃蕩。

檢警此次執行到案的幫派組合，包括竹聯幫信堂、仁堂、火堂、天道盟太陽會、正義會等，其中，竹聯幫青堂周姓堂主，涉嫌以殯葬業仲介公司名義，佯稱合適買家欲收購等話術，誘騙被害人購買靈骨塔塔位及骨灰罐以騙取金錢，經清查發現30餘人受害，詐騙金額達4000萬餘元。警方去年12月起先後執行兩波查緝行動，緝獲嫌犯18名到案，經向上溯源追查突破斷點，揪出周嫌為幕後操縱主嫌，將他查緝到案。

竹聯幫神武堂風麒會陳姓幹部，以暴力討債維生，屢次率眾至私人公司前滋事暴力討債，曾為死去友人出頭，率眾逼迫被害人至靈前下跪強行剃頭、持棍棒毆打被害人；另李姓幹部率手下持刀闖入KTV包廂內，砍殺兩名無辜民眾，全案由北市警方檢肅陳、李及成員8名到案。

竹聯幫火堂蕭姓成員，涉嫌組成販毒集團，強迫藥腳向其購買毒品獲利，遇不從者則指揮手下成員毀損被害人汽車或至被害人住處持刀砍劈大門威嚇等犯行，新北市警察局將蕭嫌等5嫌依組織罪嫌送辦。

高雄市警方破獲26歲黃姓男子以經營網路賭博及經紀公司為生，對積欠賭債的被害人，先恐嚇逼迫清償債務，遇被害人無力償還，再指揮手下成員以囚禁毆打、刀背劈砍頭部等方式催討債務，警方將黃嫌及10名共犯檢肅到案。

南投吳姓角頭，涉嫌恐嚇經濟部水利署中區水資源局公務員，企圖壟斷濁水溪沿岸疏濬工程利益，並威脅多家砂石運輸業者不得進入相關疏濬工程運輸砂石，遇有不從者即率眾施以恐嚇、毀損及妨害自由等犯行，阻擾業者參與，刑事局將吳嫌及6名共犯拘提到案，依組織罪嫌送辦。

(中時 )