《警慌失措》在法國上映期間，短短兩周票房賣破2.5億台幣。（龍祥提供）

全新法國動作喜劇《警慌失措》，劇情猶如《一路玩到掛》撞上《終極警探》，描述被宣告「只剩30天可活」的魯蛇警察，奮發向上破獲網路毒品交易，才能在「掛掉」前獲得美人芳心！乍似荒誕的劇情，由《兄弟嫁給我好嗎》、《城市獵人》金牌喜劇鬼才雙人組主演，在去年法國疫情嚴峻期間，短短兩周小兵立大功，賣破2.5億台幣票房，榮登法國年度票房排行前10名，成為《天能》之後法國最賣座的電影。

電影由《兄弟嫁給我好嗎》塔瑞克布里達自編自導，更親自出演主角廢材員警，角色不僅膽小怕事、神經大條，甚至因為「懼高」不敢跳樓追犯人，成為同事眼中的「職場雷包」。不過，最新電影預告可看到，得知自己命在旦夕的他，辦案放手一搏「開外掛」變超大膽，甚至危急時刻上演「不可能的任務」，從頂樓緊綑消防水帶「跳樓」，宛如《天能》高空垂降場景再現，不料水帶沒綁好還是讓他「GG」，讓法國網友笑稱「ㄎㄧㄤ到死死也好」。

過往，塔瑞克布里達以帥氣外型與搞笑長才，演出《褓姆Hold不住》、《找藉口有限公司》等賣座喜劇表現亮眼，首執導筒的《兄弟，嫁給我好嗎》更創下6億台幣票房佳績。喜愛警匪動作電影的他，也在《警慌失措》實現演出「動作片男一」的夢想，更在IG發布「跳樓」的幕後花絮影片，動態寫道：「當你自以為是阿湯哥的時候。」影片卻只見他踢錯窗戶、跌倒仆街的種種NG畫面，英姿頗不堪入目，讓粉絲稱他超敬業又懂得幽自己一默。

塔瑞克布里達也在訪問談及，親自上陣演出該「跳樓」特技場景的困難處：「我要從6公尺高的地方往下摔，還要用雙腳踢破一扇重達90公斤的窗戶！」劇組也僅有準備10扇窗戶，令塔瑞克布里達拍攝時「壓力山大」，所幸在第8、9次演出時成功達陣。電影中，塔瑞克也再度與《兄弟，嫁給我好嗎》的好基友、《城市獵人》喜劇天王菲力普拉紹，攜手演出令人噴笑的警察拍檔。塔瑞克說：「我們希望人們忘記所有疫情當前的煩惱，帶著笑容離開電影院！」

(中時 )