有「新債王」之稱的DoubleLine創始人岡拉克(Jeffrey Gundlach)在電話會上表示，儘管採取了所有的刺激措施，但在恢復經濟增長速度之前，美國不會完全擺脫衰退，但通膨已不可免。

岡拉克在電話會議上發表的核心觀點如下:

美國個人收入的27%都來自政府，人們可能開始相信紓困是永久性的。消費者物價指數(CPI)會在6-7月份超過3%並在上面停留幾個月。美元短暫反彈後將下跌。

那斯達克可能已經見頂，對應2000年泡沫的雙頂。下次金融市場危機到來VIX會超過100。黃金經過昨日跌至每盎司1680美元應該已經見底。

從具體來看：

人們可能開始相信紓困是永久性的，岡拉克指出，在美國居民個人收入構成中，來自政府的補貼收入占比已經達到27%，而紓困計劃還需要繼續進行。這也使得美國的預算赤字已經達到創紀錄的佔GDP的16.2%。

對於給年收入15萬美元的人一堆錢的美國紓困計劃，岡拉克將其批評擴大到更廣泛的債務貨幣化。同時警告說人們可能開始相信紓困是永久性的。

最大的問題是我們已經完全沉迷於這些紓困計劃。儘管人們可能開始相信紓困是永久性的，但我擔心我們會看到對無休止紓困的一些實際需求。

接下來，在談到美元時，岡拉克表示，儘管他最近幾個月一直看漲美元，但他預計美元在短暫反彈後將下

對於股市，岡拉克提到了「超級六大」科技股，並表示這些股票的估值與疫情前的水平相比，高得驚人。

他展示了飆升的本益比，稱這些科技股的遠期本益比升至19倍，但沒有1999年那麼高。岡拉克表示，在美國總統拜登談論提高企業稅率的問題上，一旦將該法案納入估值，本益比可能會更高。

岡拉克警告說，那斯達克指數可能會出現2000- 2003年那樣的下跌，可能已經見頂。另外，岡拉克還做出了一個令人震驚的預測:「VIX指數在下一次衰退中將超過100。」

造成「崩盤」的原因是什麼？

岡拉克指出，也許是通貨膨脹。在基數效應和刺激措施的支撐下，他預計今年夏天的幾個月整體通貨膨脹率將超過3%。

岡拉克認為情況可能會變得更糟: 他將CPI與製造業指數(ISM)價格進行了比較，說人們可以合理地預測總體通膨率可能會超過4%。這真的會嚇壞債券市場。

岡拉克提到金價昨日跌至每盎司1680美元，儘管此前岡拉克對黃金持中性態度。現在，他表示這可能是本輪黃金週期的低點，黃金在長期內可能反彈。因為拋售已經相當強勁。DoubleLine的模型顯示，黃金大約處於適當價值。

另外，他提到金/銅的比率表明，美10年期國債的殖利率應該在3%，並預計長期殖利率將出現溫和的下跌。

在過去幾年裡，美債的主要買家是聯準會，岡拉克認為美債「缺乏強勁的需求」，並指出最近七年期美債災難性的遭拋售是進一步的證據。

在岡拉克看來，聯準會不僅不擔心通膨上升，而且會歡迎通膨上升。因為負利率將使聯邦債務更容易管理。

在回答當前世界上最便宜的資產是什麼的問題時，他的答案是：農田。

(中時新聞網)