雲林某私立幼兒園遭爆料，園內1名老師因不滿學生頑皮，竟要求學生在內嵌牆壁的櫃子裡睡覺，該爆料者還貼出照片，照片中確實可見1名男童睡眼惺忪躺在櫃內，引發家長砲轟；不過事後該幼兒園澄清，是該孩子頑皮暫時跑進櫃內待著，老師拍下照片外流後，遭外界錯誤解讀，解釋絕無虐童，目前也不會處罰該教師。

1名網友前天（8日）在臉書「靠北幼稚園」張貼一張照片，雲林1間私立幼兒園老師疑似將孩子放在牆壁上內嵌壁櫃睡覺，照片中的男童躺在壁櫃裡，頭下方還有貌似枕頭的物體；原PO在爆料指出，該老師將頑皮的學生抱到櫃子裡坐著，任由孩子睡在櫃子裡，讓他經過時不經意看到相當不忍心。

原PO還指控該老師出罰學生是以按壓手指頭、扯耳朵等方式；貼文一曝光，讓許多雲林當地的家長相當不能接受，留言痛批「老師瘋了嗎」、「完全不能接受」、「不當管教」。據《ETtoday》報導，該幼兒園董事長出面澄清，當天該孩子是要拿壁櫃內的睡墊，因為孩子調皮鑽進去，另名老師隨手拍下，不料照片遭流出後，被有心人士編造解讀，誤認孩子遭虐。

該幼兒園董事長表示，該園32年來從未有過負面口碑，目前對於遭影射指控的老師不會做任何動作，並支持老師繼續任教，「莫須有的事情不能讓教師委屈」；雲林縣政府教育處也表示，目前該幼兒園仍未有學童受虐相關投訴。

(中時新聞網)